Na tento týden nezapomeneme, hodnotí žáci lyžařský kurz

Písek - Konečně nastal ten den, den kdy jedeme na "lyžák".

Žáci ze ZŠ T. Šobra Písek na lyžařském kurzu na Zadově.Foto: Z archivu školy

Je neděle a my se nedočkavě hrneme do autobusu, který nás má odvézt k Sport hotelu Olympia, který se stal na celých pět dní naším domovem. Netěšili jsme se jen na lyžování a běžkování, ale i na program, který pro nás připravili učitelé. Po příjezdu, ubytování a samozřejmě po obědě jsme se všichni vydali na nedalekou sjezdovku U Horejšů, kde jsme byli rozřazeni do čtyř skupin podle toho, jestli jsme už lyžovali nebo ne. Večerní program byla přednáška o bezpečnosti na lyžích, při které jsme se nejen poučili, ale i zasmáli.



V pondělí ráno jsme se po snídani vydali ski busem na sjezdovku Kobyla, kde jsme si připomněli základy lyžování a ti, co na lyžích stáli poprvé, se začali učit lyžovat. Odpoledne probíhalo podobně, dvě lepší skupiny lyžovali a učili se novým věcem a zbylé dvě skupiny získávaly jistotu a stabilitu na lyžích. Večerní program byla hra Riskuj, kde se objevila spousta zajímavých otázek nejen ohledně historie, ale i sportu a techniky a také přednáška o zdravovědě.



Úterý jsme ráno strávili na sjezdovce, odpoledne jsme se vydali na okruh za hotel na běžky a někteří i dál na Zlatou studnu. Byli jsme už z předešlého dne rozděleni na sedm skupin a dnes večer nás čekalo hraní pohádek, ovšem s jinými postavami, které nevystupují v určených pohádkách. Objevil se zde Spiderman, Batman, Miloš Zeman, Ježíš, Jaromír Jágr a spousta dalších. Tento večer skončil na výbornou. A my jsme se těšili, co nám přinesou další dny.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY NAJDETE ZDE: Čtenáři nám napsali



Ve středu jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina se vydala na běžkách na Horskou Kvildu a druhá skupina zůstala na okruhu, kde pro ně byly připravené soutěže. Odpoledne jsme strávili na horské službě, kde nám pán od záchranky a zároveň amatérský člen horské služby ukázal, co tato práce obnáší. Bylo to velmi zajímavé a praktické – zkoušeli jsme například masáž srdce na figurině. Poté jsme se vydali do cukrárny, kde si každý vybral, na co měl chuť. Na večer byla naplánovaná diskotéka se soutěžemi. Podle mě si to jak učitelé, tak i žáci skvěle užili.



Ve čtvrtek nás čekal poslední den, kdy jsme lyžovali. Ráno jsme se vydali na Kobylu, kde jsme se zdokonalovali na odpolední slalomový závod. Odpoledne nás čekal už zmiňovaný závod na sjezdovce U Horejšů, který byl moc fajn. Absolvovali ho všichni a dokonce nikdo nevyjel z označené dráhy. Na večerní program jsme měli noční lyžování, které bylo opět na již zmíněné sjezdovce. Tentokrát se tohoto lyžování nezúčastnili všichni. Někteří se rozhodli relaxovat na hotelu a šli si zacvičit do fitka nebo hráli stolní tenis. Co k tomu říct. Noční lyžování je jedno z nejkrásnějších lyžování, které můžete zažít. Po návratu nás ještě čekalo vyhlášení vítězů závodu, uklízení pokojů, večerní program a vyhlášení celkového vítěze.



Není divu, že se nám v pátek ráno nechtělo vracet do Písku. Na tento lyžák budou mít všichni krásné vzpomínky. Byl to krásný týden, na který se jen tak nezapomene.



Markéta Šourková, žákyně 9. A ZŠ T. Šobra Písek