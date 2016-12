Narození štěněte nikdo neočekával, ale bylo nejhezčím dárkem pod stromečkem

Křenovice - Takové Vánoce jako loni jsme ještě nikdy u nás doma v Křenovicích nezažili. Začalo to vlastně již v polovině října.

Vánoční nadílka v Křenovicích.Foto: Olga Kolísková

Přesně den poté, co manžel odletěl na delší služební cestu do Číny, se nám začala hárat fena Archie. Je jí šest let a ještě nikdy neměla štěňata. Máme i pejska Kukyho, který má něco přes rok. Nastalo tedy období hárání, kdy jsem oba psy od sebe důsledně oddělovala. To mladý pes Kuky velice těžko nesl. Nevyl jako pes, ale jako vlk při úplňku. Přes noc jsem musela Kukyho zavírat do stodoly za dvoje dveře a Archie byla se mnou doma, pod přísným dohledem. Třetí den psí vytí přešlo do sípání, neboť pes ztratil hlas. Psi byli neustále odděleni, a když jsem potřebovala pracovat, tak jsem zavřela Archie do kotce. Kotec byl vybudován velice nedobytně: měl betonové základy, pevné pletivo a střechu. Nikde nebyla žádná díra, kudy by se Kuky mohl ke své nevěstě Archie dostat. Pes tedy seděl před kotcem a žalostně vyl či sípal a na víc se nezmohl.

Přesně den před tím, než se manžel vrátil ze služební cesty, hárání ustalo. Pes si najednou čichl k feně a do té doby fanatický pohled vyhasl a pes ztratil o fenu zájem. Hned poté si odešel hrabat na zahradu. Oddechla jsem si, protože mi skončilo těžké období, kdy jsem byla sama doma a musela oba pejsky hlídat a oddělovat, aby se nám nenarodila štěňata. Ale obstála jsem!!!

Asi šest týdnů poté dostala Archie falešnou březost. Natekla jí mléčná lišta, více žrala a začala hrabat po naší zahradě křenovické metro. Pečlivě jsme si nastudovali psí falešnou březost a všechny příznaky odpovídaly. Manžel a děti si ze mě dělali legraci, že jsem je třeba neuhlídala a Archie čeká štěňata. Já jsem ale věděla, že psi byli odděleni a že k tomu nemohlo dojít. Obzvlášť jízlivá byla poznámka od dětí: „Kuky, budeš taťka!"

Nastal den 18. prosince. Odpoledne jsem dokončila v práci všechny věci, které jsem měla naplánované stihnout do Vánoc. Pak jsem šla se psy na procházku. Archie ten den byla od rána divná. Na zahradě vyhrabala opět další úsek křenovického metra. Neustále kňučela. Manžel ji ráno nazval hysterickým psem. Poté odjel na hokej do Hradce Králové. Dělá totiž hokejového instruktora, kdy tráví hodně času na zápasech a vrací se domů až pozdě večer.

Zavřela jsem psy do kotce. Doma jsem si pustila koledy a začala péct vánoční cukroví – ořechy. Mezi čtvrtým a pátým plechem ořechů jsem si došla pro psy do kotce. Vždy navečer je pouštíme domů, abychom se vzájemně užili.

Kuky seděl před boudou, divně koukal a pokňukával. Archie byla v boudě a nechtěla ven. Sáhla jsem po ní a snažila se jí vytáhnout ven. Nahmátla jsem něco mokrého a teplého. Bylo to mrtvé štěně. Archie je držela lehce v tlamě, a nechtěla ho pustit. Nějak se mi podařilo dostat fenku dovnitř do domu. Během pěti minut jsem si na internetu přečetla, jak probíhá průběh psího porodu. Šestou minutu jsem zavolala manželovi. Zeptal se mě, zda je to důležité, neboť je NA HOKEJI! Odvětila jsem, že rodíme, načež manžel začal koktat a mě to připomnělo dobu, kdy mě samotnou vezl do porodnice. Sedmou minutu jsem volala našemu zvěrolékaři Pavlovi Kellerovi a dotázala se ho, kolik můžu čekat štěňat. Odvětil, že to u jednoho štěněte asi nezůstane a že porod trvá několik hodin. Nemůže bohužel přijet, neboť si dal dvě skleničky vína. V devět hodin večer se feně narodilo další, druhé mrtvé štěně. Pokusila jsem se ho přivést k životu a dělala všechno, co radili na internetu. V půlnoci přijel manžel, fena byla klidná a spala. Šli jsme také spát. Ráno v šest, když jsme vstali, našel manžel další, třetí mrtvé štěně. Nešťastná fena je měla přiložené k břichu a zoufale je olizovala. Všechna mrtvá štěňata vypadala naprosto dokonale, ale nedýchala.

V osm hodin začala mít fena opět stahy. Seděla jsem u ní a uklidňovala ji. S obavami, že štěně bude opět mrtvé, jsem odstranila plodový obal a oddělila pupeční šňůru. Zvedla jsem jemně malého tvorečka, uchopila za nohy hlavou dolů a třásla s ním, aby mu z tlamičky vytekla plodová voda. Najednou se pohnula jedna packa a pak druhá a nakonec se štěně začalo celé vrtět. Utřela jsem je do plenky a rychle přiložila k feně. Štěně ucítilo mléko vytékající ze struku a jako malý upírek se neuvěřitelnou silou přisálo. Fenka začala štěňátko olizovat a začala se chovat jako správná mamka. Matka příroda byla nakonec mocnější než moje rádo by dokonalá ostraha.

Vše se v naší domácnosti obrátilo naruby. Během čtvrthodiny byla stlučena porodní bedna a středem naší domácnosti se stalo štěně. Nic nevadilo, že jsme měli tento rok ne deset, ale pouze šest druhů cukroví. Nic nevadilo, že o Vánocích náš obývák se stromečkem a se všemi třemi psy připomínal občas chlívek pro prasátka. Důležité se najednou stalo nepodstatným. Protože se tento rok u nás doma v Křenovicích narodil živý tvoreček.

Veselme se!

Olga Kolísková