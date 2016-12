Národní kulturní památka, která obsahuje kus dějin celého národa

Písek – K turisty nejnavštěvovanějším místům ve městě patří historický Kamenný most zapsaný v seznamu národních kulturních památek. Kdy přesně byl postaven, se neví, ale jeho existenci dokládá záznam již z roku 1348, z doby panování Karla IV.

Rozšířené vydání publikace Jiřího Hladkého nazvané Kamenný most v Písku zaujalo také Irenu Průchovou. Foto: Deník/Libuše Kolářová

Tím, kdo zná historii Kamenného motu do nejmenších detailů, je památkář Jiří Hladký. Byl mimo jiné u generální opravy historické památky v letech 1996 až 1998 a nemohl chybět ani při opravách po rozsáhlé povodni, která most vážně poškodila v noci z 12. na 13. srpna 2002.

Své bohaté znalosti a zkušenosti Jiří Hladký shrnul do publikace Kamenný most v Písku, jejíž upravenou a rozšířenou verzi vydalo město Písek v českobudějovickém nakladatelství INPRESS. „Můžeme být hrdí na to, že česká města Praha, Písek a Roudnice již ve středověku náležela k 27 městům v celé Evropě, která se honosila velkým kamenným mostem," připomíná Jiří Hladký a pokračuje: „V našich starých kamenných mostech je obsažen kus dějin českého národa, kus našeho života."

Čtenáři najdou v knize například údaje o délce a šířce mostu, o pilířích, počtu chrličů vody a zejména o sochařské výzdobě mostu. Ve srovnání s prvním vydáním jsou zde zejména informace z novodobé historie památky. „Té je věnována celá kapitola. Připomínám tady mimo jiné událost z 19. ledna 2007. Na město tehdy udeřil orkán Kyrill, který kříž s korpusem Krista ze sousoší Kalvárie shodil do řeky Otavy. Naštěstí se ho potápěčům podařilo vylovit. Poškozený kříž byl po restaurování uložen do Prácheňského muzea a na most byl instalován nový," připomněl jednu z kapitol své knihy Jiří Hladký, který zaznamenal například i činnost spolku Přátelé Kamenného mostu.

V publikaci najdou čtenáři velké množství fotografií ze současnosti i minulosti, z nichž mnohé nebyly dosud nikde publikovány. Jejich autory jsou přední písečtí fotografové jako Zdeněk Javůrek, Jan Vávra, Roman Jedlička, Václava Komasová a Michal Jánský, který je také autorem grafické úpravy.

Do knihy autor zařadil rovněž reprodukce děl inspirovaných národní kulturní památkou – Karla Štěcha, Radka Pilaře, Tomáše Štětky, Františka Doubka a dalších.