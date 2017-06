Na ZŠ Edvarda Beneše se soutěžilo o nejkrásnější pohádku

Písek - V aule Základní školy Edvarda Beneše v Písku se konala malá slavnost. Uspořádali tam 1. ročník literární soutěže. Nazvali ji O nejkrásnější pohádku.

Vyhlášení výsledků soutěže O nejkrásnější pohádku.Foto: archiv školy

Proč jsme se k tomuto kroku rozhodli? Na naší škole je ve velké míře věnována pozornost kreativnímu psaní, žáci se pravidelně zúčastňují krajských i celostátních kol literárních soutěží. A co je hlavní, dosahují v tomto oboru výborných výsledků. Každoročně si odnášejí vavříny, které svědčí o tom, že jejich práce se velmi líbí. Vždyť zde najdeme vítěze takových soutěží jako je Evropa ve škole, Pardubický pramínek, Náš svět, Jižní Čechy pohádkové a mnohé další. Ve školní lavici zde dokonce sedí i žák, který získal titul Talent Jihočeského kraje právě v oboru humanitním.



A od toho vede jen malý krůček k vyhlášení soutěže, kde by děti poměřily své síly se žáky z ostatních píseckých škol. A povedlo se! Bylo zvoleno téma, jednotlivé kategorie dostaly své náměty a mohlo se začít tvořit.



Do uzávěrky se porotě sešlo velké množství nádherných pohádek, bez přehánění můžeme říci, že u nás psala opravdu celá škola. Soutěže se zúčastnily téměř všechny třídy. Od těch nejmenších – 3. ročníků - až po ty nejstarší a nejzkušenější – žáky vycházející. Velkou radost nám udělalo také to, že do naší soutěže se zapojili žáci dalších dvou škol z Písku – ZŠ Jana Husa a ZŠ J. K. Tyla.



Fantazie dětí nezná hranice, a proto bylo opravdu z čeho vybírat. Porota neměla lehkou práci, vždyť vybrat těch 13 nejlepších bylo opravdu těžké. Práce byly přečteny, vyhodnoceny, a tak mohl konečně přijít ten okamžik, kdy se nejúspěšnější žáci sešli a mohli převzít ocenění za své snažení. Slavnostní atmosféru umocnil svými písničkami ze známých českých pohádek pěvecký sbor 1. stupně pod vedením pana učitele Mgr. M. Prokopa. Přítomní si vyslechli také dvě nejúspěšnější pohádky a pak už ti nejlepší převzali diplomy a ceny.



A co dodat závěrem? Jen to, že není úplně hlavní, kdo vyhrál, ale pocit, že máme hodně šikovných dětí, které pořád ještě baví ukázat, co všechno umí.



Jen pro pořádek – v nejmladší kategorii se nejvíce líbily pohádky Veroniky Kalinové a Julie Klementové, ve druhé kategorii vyhráli Kateřina Bernasová a Patrik Mareš a mezi nejstaršími si nejlépe vedl Jakub Hejna.



A co dál? Už jen to, že příští rok určitě uspořádáme 2. ročník.



Kroužek kreativního psaní při ZŠ E. Beneše v Písku