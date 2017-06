Na Hostínské divadelní léto se i letos vrátí Simona Stašová

Hostín - Festival Hostínské divadelní léto bude rozdávat radost už posedmé. Do vesničky u Kovářova přilákal loni kolem 1300 platících diváků, což je v historii festivalu podle jeho zakladatele Václava Bláhy rekordní číslo.

Hostínské divadelní léto s Chantal Poullain.Foto: Deník/Stanislava Koblihová

Byla to odměna za výdrž. Aby mohl s festivalem před lety Václav Bláha začít, musel si vzít nejprve úvěr, který ještě splácí. Kromě pomoci přátel a sousedů získal i podporu obce Kovářov a loni i města Milevska. Hraje se tu ve stanu, kam by se na délku vešly až tři domky.

Nejen diváci, ale i herecké osobnosti se sem rádi vracejí. Simona Stašová přijede letos už potřetí. „Pan Bláha je letitý kamarád a když tady udělal takovou krásnou věc, jako je divadelní přehlídka, nebylo možné nabídku odmítnout. Navíc se tady hraje moc dobře, máte tu perfektní publikum,“ prozradila loni při autogramiádě Simona Stašová, která se na jih Čech moc ráda vrací.

Potřetí tu loni vystupovala Chantal Poullain, tentokrát však poprvé jako šansoniérka s Triem Štěpána Markoviče. „Když se Václav Bláha před lety rozhodl, že se do toho pustí, ráda jsem ho podpořila, protože je to úžasná iniciativa. Kdyby existovalo víc takových lidí, bylo by to úžasné. Je tu skvělá atmosféra. Je tady cítit jeho láska k tomu, co dělá,“ nešetřila chválou Chantal Poullain.

A kdo všechno pomáhá? „Tým je velký, na divadelní přehlídce spolupracuje prakticky půlka vesnice, moc mi pomáhají Mlčochovi z Radvánova a sousedé, mí dlouholetí přátelé, díky nimž jsem si tu postavil dům. Tým je velký. První roky to bylo těžké, musel jsem si vzít na začátek úvěr,“ svěřil se zakladatel Václav Bláha. Při prvních třech ročnících sem vozil z Prahy z divadla skládací dřevěné pódium. „Pak jsem zrušil penzijní pojištění a zřídil jsem si letní venkovní kuchyň s terasou a používám ji jako pódium, nad které vždy postavím stan,“ usmíval se Václav Bláha. Mezi tradičními návštěvníky nedělní pohádky bývají také děti z léčebny Bukovany a klienti z domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky. Všichni mívají vstup zdarma. Loni organizátoři věnovali dětem z Bukovan také výtěžek z prodeje fotografií umělců.

Přehlídka divadel 10. – 13. srpna:10. 8. v 19. 30 h.– Rukojmí bez rizika – francouzská komedie – hrají Václav Vydra a další

11. 8. v 19.30 h. – Bigbandpárty Vládi Hrona se SaxyGirls Bigband Petra Svobody

12. 8. ve 14 h. – Bedřich Smetana the Greatest Hits – Kovářovská OPONA

v 19.30 h. – Shirley Valentine – Simona Stašová

13. 8. ve 14 h. Rozum a štěstí – pohádka – spolek Svatopluk

v 19.30 h. – Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? – hrají Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová a další