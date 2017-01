Muzejníci nejsou žádní suchaři

Jižní Čechy - Nečekat, až si je návštěvník najde. Jihočeská muzea vymýšlejí, jak zatraktivnit své expozice a nabídky.

Prácheňské muzeum v Písku, Rytířský sál.Foto: Archiv - město Písek

Husitské muzeum v Táboře vyzvalo návštěvníky, aby fotili selfie u exponátů. Snímek, který získá nejvíce hlasů, přinese autorovi celoroční vstupenku. Podrobnosti sdělila muzejní pedagožka Kateřina Nimrichtrová.

Jaká jsou pravidla fotosoutěže, kdy ji vyhodnotíte?

Soutěž je spojena s naší akcí na leden a únor, kdy není zpoplatněno fotografování (běžně máme fotografování bez stativu a blesku za příplatek 20 korun). Jde o marketingovou podporu pro zimní měsíce, které nejsou návštěvnicky atraktivní. Návštěvníci se mohou vyfotit sami, s rodinou či v celé skupině, v pozadí musí být některý z našich exponátů nebo vybavení. Snímky nám lidé vloží na zeď facebooku do konce února, ostatní mohou vložené fotky „lajkovat". Prvního března se lajky sečtou a vyhodnotí se nejúspěšnější fotografie. Její autor bude odměněn celoroční rodinnou vstupenkou do všech pěti objektů Husitského muzea. Volný vstup bude platit i do nové expozice ve zrekonstruovaném Smrčkově domě, která bude otevřena v květnu 2017. Udělíme i zvláštní cenu poroty. Výherce pozveme zdarma na druhý ročník našeho divadelního festivalu Divadlo v zahradě. Výsledky zveřejníme na webu a na facebooku první březnový týden.

Co si od soutěže slibujete?

Přínos soutěže by se měl projevit v několika rovinách, – hlavně přilákat více návštěvníků. Soutěž má ukázat, že muzejníci nejsou suchaři. Předpokládáme, že se zvedne návštěvnost facebookových stránek a oživí se jejich obsah. Fotky s exponátem by měly fungovat jako lákadlo do muzea pro ty, kteří uvidí, jak úžasné předměty ukrývá.

Čím ještě hodlá vaše muzeum rok 2017 „vyšperkovat"?

V únoru uspořádáme ples na téma Cesta do pravěku. Chystáme opět muzejní noc s ostatními táborskými muzei a galeriemi a městským odborem kultury. Náš program se ponese v duchu 100. výročí bitvy u Zborova, tomuto tématu bude věnována výstava v galeriích Staré radnice. O prázdninách pozveme návštěvníky na noční prohlídky hradu.

Budete se věnovat Zikmundu Lucemburskému, který Táboru v roce 1437 přidělil městská práva?

K tématu Zikmunda Lucemburského chystáme na 2. a 3. října 2017 mezinárodní konferenci. Dvoudenní akci pořádáme ve spolupráci s Centrem medievistických studií Praha. (boš)

Písek - Prácheňské muzeum v Písku se po zimní přestávce znovu otevře 1. března výstavami Dalibora Říhánka v Galerii, Františka Januly v chodbě knihovny a v Malých výstavních síních to budou krystaly z Čertova břemene. „Výstav v Galerii, Malých výstavních síních a chodbě knihovny plánujeme přes dvě desítky, k tomu dvě v protivínském muzeu. Další dvě budou na parkánech, což jsou jednodenní výstavy, a dvě až tři mimořádné krátkodobé. U mimořádných výstav zatím neznáme termíny. Jedná se o většinou o unikátní předměty, které jejich majitelé neradi zapůjčují a hledáme vhodný okamžik k realizaci krátkodobé zápůjčky, někdy až na poslední chvíli," uvedl Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku.

K vyhledávaným výstavám určitě budou patřit obrazy známých českých mistrů 19. a 20. století z majetku jedné české společnosti, která se zabývá obchodem s uměleckými díly. Z muzejních výstav uveďme např. loutky, hrací karty či vánoční historii v obrazech a starých tiscích. „Sté výročí bitvy u Zborova nás inspiruje k výstavě Legie. Její vernisáž by se měla uskutečnit při Muzejní noci – a ta bude také na legionáře zaměřena," doplnil Jiří Prášek. Návštěvníci nepřijdou ani o desítky zajímavých přednášek či dalších akcí, jako je předvánoční mineralogická burza, vítání ptačího zpěvu, prázdninový odchyt a kroužkování ptactva.

Také v letošním roce chce Prácheňské muzeum navázat na úspěšný loňský rok, kdy návštěvností atakovalo rekordních 40 tisíc. (kol)

České Budějovice – Jihočeské muzeum připravuje několik expozic. Mj. tradiční výstavu orchidejí, která se těší veliké oblibě (od 3. do 12. února). Exponáty zapůjčí organizace Českého svazu zahrádkářů Orchidea, botanická zahrada v Táboře, klub kaktusářů z Budějovic. K vidění bude i hmyz a drobní obratlovci ze ZOO Hluboká nad Vltavou. (kam)

Strakonice – Muzeum středního Pootaví připravuje filmové večery, které se budou týkat starých zákoutí, např. lokality Na Ohradě či strakonického hradu. „Filmový fond se díky snaze obyvatel Strakonic a našeho kolegy, bývalého promítače Jaroslava Landsingera, rozrostl," uvedla ředitelka muzea Ivana Říhová. (pš)

Prachatice – Zdejší muzeum v dubnu zahájí výstavu věnovanou trampingu v jižních Čechách a Pošumaví. „Tramping je svébytný postoj k trávení volného času v přírodě, jehož kořeny v Čechách sahají do dvacátých let minulého století. Výstava ukáže začátky a vývoj v dalších desetiletích, ale také rozdíl mezi trampem a čundrákem i to, co oba odlišuje od organizovaného přístupu skautů včetně trampských propriet," sdělila asistentka ředitele muzea Věra Škopková. Hlavní výstava ve spolupráci s Petrem Hošťálkem bude věnována době, kdy cyklistika byla v plenkách a velocipéd nebyl masově rozšířeným dopravním prostředkem. (mis)

J. Hradec – Muzeum Jindřichohradecka se oděje do exotického hávu. „Do výstavního sálu Ve Svatojánské připravujeme výstavu nazvanou Africká zvířata. Je z cyklu Kdo si hraje, nezlobí, a cílíme jí na rodiny s dětmi. Její vernisáž nás čeká hned na začátku sezony," uvedla Pavla Míchalováz muzea. (hud)