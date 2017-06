Mrvka odstoupil z jihočeské kandidátky ČSSD

Jižní Čechy - Lídr jihočeské kandidátky sociálních demokratů Stanislav Mrvka opustil kandidátku i kvůli zdraví.

Starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka (ČSSD).Foto: Deník/Adam Hudec

Krátce po pondělním jednání jihočeských sociálních demokratů odpovídal Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce, na otázky Deníku.



Proč jste se rozhodl kandidátku opustit?

Signalizoval jsem to už dopředu, takže jsem nijak neměl svůj názor. A ještě jsem k tomu připočítal svůj zdravotní stav. Proto jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl.



Je tento váš krok vyjádřením podpory bývalému hejtmanovi Jiřímu Zimolovi?

Netvrdím, že to je na podporu bývalého hejtmana. Předsednictvo strany mělo právo rozhodnout a já jsem měl právo s tím nesouhlasit. Pomlouvat ČSSD tady nehodlám.



Uškodí podle vás vaše rozhodnutí jihočeským sociálním demokratům?

Ne, tomu nevěřím. Nebojím se toho. Na jihočeské kandidátce je spousta dalších schopných lidí. Nicméně jsem vždycky tvrdil, že by o složení kandidátky měla rozhodovat pouze a jenom členská základna strany. I to byl jeden z důvodů, v kombinaci s už zmíněným zhoršením mého zdravotního stavu.