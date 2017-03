Mobilní elektrocentrálu chtějí nahradit stálou

Milevsko – Problémům s elektrickým připojením při akcích pořádaných v parku Bažantnice chtějí do budoucna zabránit radní.

Park Bažantnice - ilustrační foto. Foto: Deník/Klára Černá

„V současné době tam máme problémy s kapacitou elektrického připojení. Je potřeba tam zajistit kvalitní zázemí pro akce, jako je Bartolomějské posvícení, myslivecké slavnosti a další, abychom nemuseli platit drahou mobilní elektrocentrálu,“ vysvětlil starosta Ivan Radosta. Místostarosta Martin Třeštík připomněl, že zapůjčení elektrocentrály na tři dny stojí kolem padesáti až šedesáti tisíc korun.

Vybudování stálé elektrické centrály by podle něj mohlo stát kolem 55 tisíc korun, takže náklady by se městu při akcích brzy vrátily. Zatím je ale třeba zjistit nejlepší místo mezi pódiem a tenisovými kurty, které by bylo pro tyto účely vhodné a zároveň na pozemku města. Pokud se to nepovede, bude muset vedení města jednat s premonstráty, majiteli parku.