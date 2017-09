Mlynáři pokřtili novou knihu moukou

Písek - Moukou ze středověkého mlýna v Hoslovicích pokřtili v přednáškovém sále Prácheňského muzea bývalí a současní majitelé mlýnů knihu Jaroslavy Pixové Za osudy klapajících perliček.

„Na knihách Jaroslavy Pixové oceňují čtenáři zejména, že zde najdou podrobné popisy historie mlýnů, četné fotografie a další dokumenty, ale také to, že se autorka věnuje často velmi dramatickým osudům mlynářských rodů,“ připomněl ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek.



Autorka vydala již několik knih o mlýnech a mlynářích vždy kolem jedné řeky. „Tentokrát jsem vybrala mlýny napříč několika okresy, které jsou unikátní svou architekturou, vybavením nebo zajímavými osudy mlynářských rodin,“ říká spisovatelka.



Nová kniha zaznamenává příběhy šestnácti mlýnů, takových mlýnských perliček rozesetých po Strakonicku, Prachaticku, Písecku i Petrovicku u Sedlčan.



Současní nebo bývalí majitelé některých mlýnů se také ujali křtu knihy. Byli mezi nimi i nestoři mlynářského řemesla, oba již dosáhli věku 90 let. Z mlýna v Srlíně je Vladimír Souhrada, který autorce knihy přispěl nejen vyprávěním, ale také množstvím fotografií. Rozálie Vítová byla dcerou Rudolfa Pernekra, majitele mlýna v Bělči a také pekárny v Prachaticích, kterou sama vedla po roce 1945, kdy jí bylo 18 let. Peklo se tam do roku 1951 než pekárnu znárodnili a zrušili.



Mezi kmotry byl také houslový virtuóz a dirigent Oldřich Vlček, který mlýn v Dolních Nerestcích koupil před 17 lety. „Objekt byl ve velmi špatném stavu, takže jsem ho původně chtěl zbourat a postavit repliku. Ale pak jsem se pustil do rekonstrukce a ještě v současné době zde stále něco vylepšují a vymýšlím akce, aby mlýn skutečně žil,“ říká Oldřich Vlček, který zde již deset let realizuje projekt Zpívající mlýn.



V příloze knihy Za osudy klapajících perliček jsou barevné obrázky mlýnů, jejichž autorem je výtvarník Valentin Horba.