Mladí záchranáři dokázali, že umí a nebojí se

Písek - Ve čtvrtek 11. května se uskutečnilo okresní kolo soutěže družstev mladých zdravotníků, jehož pořadatelem byl Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek.

Mladí zdravotníci ze škol Písecka soutěžili.Foto: Deník / Libuše Kolářová

Své znalosti v poskytování první pomoci a ošetřování poranění zde předvedla družstva ze základních škol okresu Písek, a to v mladší kategorii I.stupeň a starší v kategorii II.stupeň.



Počasí nám velice přálo. Rozhodčí stojící na svých stanovištích hodnotily děti, které šly do soutěže s velkým nasazením a s touhou vyhrát a postoupit do krajského kola. To se uskuteční 30. května v Prachaticích. Ukázalo se opět, že děti poskytovat první pomoc umí a mají značné znalosti a dovednosti, ale první může být v každém stupni pouze jeden.

Na prvním místě v I.stupni zvítězilo bezkonkurenčně nejlepší družstvo mladých zdravotníků ze ZŠ Kluky a ve II.stupni 1.ZŠ T.G.M.Milevsko.

Hosty soutěže byl Aleš Kudlák, zástupce města Písek, Jaroslav Putschögl, předseda Výkonné rady ČČK Písek, Jitka Říhová, členka Výkonné rady ČČK Písek a pracovnice pobočky VZP Písek. VZP Písek se podílela i na cenách pro vítěze. Jako doprovody soutěžních družstev při soutěži působili studenti píseckého Středního odborného učiliště Písek a namaskovaní figuranti byli ze Střední zdravotnické školy Písek.



Současně s okresní soutěží hlídek mladých zdravotníků proběhlo i okresní kolo soutěže Mladý záchranář – dokaž, že umíš pořádané územním odborem Písek Hasičského záchranného sboru JčK. Všechna družstva se utkala v šesti disciplínách, kde prokazovala svoji znalost z požární ochrany, ochrany obyvatelstva a topografie, ale zároveň i šikovnost v dovednostních disciplínách jako jsou hod granátem nebo stříkaní na terč džberovou stříkačkou. Nejlepší tři družstva obou kategorií obdržela věcné ceny.



Zároveň se uskutečnilo i vyhlášení kategorie Všestranný mladý záchranář okresu Písek 2017, kde se prolínaly výsledky obou soutěží. Vítězné týmy převzaly poháry z rukou Aleše Kudláka,zástupce města Písek, které věnovalo poháry do této soutěže.

Hana Komínková, ředitelka ČČK Písek

Daniel Fošum, vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územní odbor Písek - HZS Jihočeského kraje

Konečné pořadí družstev Mladý záchranář – dokaž, že umíš:

mladší kategorie:

1. ZŠ Kluky hlídka č.7

2. ZŠ Kluky hlídka č.10

3. 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko hlídka č.2

4. 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko hlídka č.4

5. ZŠ J. Husa Písek hlídka č.9

6. ZŠ Cesta Písek hlídka č.3

7. ZŠ Cesta Písek hlídka č.1

8. ZŠ J. Husa Písek hlídka č.6

9. ZŠ Kovářov hlídka č.5

10. Branně střelecký oddíl mládeže, SSK Milevsko hlídka č.8



starší kategorie:

1. ZŠ J. Husa Písek hlídka č.8

2. 11. MS ČČK Písek hlídka č.10

3. ZŠ Kovářov hlídka č.7

4. Branně střelecký oddíl mládeže, SSK Milevsko hlídka č.3

5. ZŠ J. Husa Písek hlídka č.2

6. 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko hlídka č.11

7. 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko hlídka č.6

8. ZŠ Chyšky hlídka č.5

9. ZŠ J. Husa Písek hlídka č.1

10. 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko hlídka č.4

11. 11. MS ČČK Písek hlídka č.9

Všestranný mladý záchranář okresu Písek 2017

mladší kategorie:

1. ZŠ Kluky hlídka č.7

2. ZŠ Kluky hlídka č.10

3. 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko hlídka č.4



starší kategorie:

1. 11. MS ČČK Písek hlídka č.10

2. ZŠ Kovářov hlídka č.7

3. 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko hlídka č.6