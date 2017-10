Mladí hasiči z Kluk sbírají šípky. Za vydělané peníze koupí dárek Daníkovi

Kluky - Mladí hasiči z Kluk se nenudí, ani když jim skončila závodní sezona. Chodí sbírat šípky a žaludy a za vydělané peníze chtějí koupit dárek pro handicapovaného Daniela Volfa z Písku.

S nápadem přišla jedna z vedoucích Petra Těhlová. „Chtěli jsme pro děti vymyslet nějakou smysluplnou činnost, při které budou na čerstvém vzduchu a ještě udělají něco hezkého. Vzaly to zodpovědně,“ podotkla Petra Těhlová. Se sběrem prý pomáhají i maminky.

I když už je venku chladno, děti si sběr užívají. „Povídáme si při tom a je to zábava,“ říkají malé hasičky Anička a Adéla Šefránkovy. Chtějí nasbírat co nejvíc. „Daníkovi by určitě udělal radost nějaký velký plyšák, třeba pejsek. Určitě má psy rád,“ myslí si Eliška Těhlová.

Aktivitu mladých hasičů, které vedou Petra Těhlová a Hana Brůžková, vítají i rodiče. „Je to super, protože si ještě užijí venku, než bude úplně zima. Kromě toho si uvědomují, že tím udělají něco dobrého,“ zmínila maminka Monika Malá.

Zatím hasiči vydělali asi 600 korun a se sběrem pokračují. „Ještě chvíli počasí vydrží, a tak za měsíc můžeme vybrat dárek a předat ho Daníkovi. Chceme, aby ho děti předaly osobně, aby viděly, proč to dělaly,“ doplnila Petra Těhlová.