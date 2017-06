Místo společného psince budou mít samostatné kotce

Písecko - Členské obce Dobrovolného svazku obcí severního Písecka řeší otázku, kam se zatoulanými psy, prostřednictvím společné žádosti o dotaci na pořízení jednotlivých kotců.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Původně chtěli zřídit společný psinec v části bývalého vojenského areálu nedaleko Vráže. Ten patří městu Písek a jeho zastupitelé schválili prodej výhradně vcelku, a to za 3,5 milionu korun. To je pro svazek moc.

Podle předsedy svazku Zdeňka Bárty, který je starostou Mirovic, se už o kotce přihlásilo sedmnáct členských obcí. „Budeme jich pořizovat osmnáct, protože Čimelice mají požadavek na dva,“ upřesnil Zdeněk Bárta.

Do výběrového řízení na dodavatele dostali dvě nabídky. Vyhrála ta s cenou téměř patnáct tisíc korun za jeden kotec. Druhá byla dvakrát vyšší. Kotce budouo velikosti dvakrát dva metry s boudou uvnitř. Obce by je měly dostat do 30. září. Podmínkou dotace je umístění na obecním pozemku. „U nás kotec dáme na dvůr úřadu a o nalezeného psa se bude starat některý z pracovníků obce včetně mě,“ dodal Zdeněk Bárta s tím, že samozřejmě počítají podle potřeby i s veterinářem. V Mirovicích bývá nalezených psů kolem pěti až deseti za rok. Z nich je až osmdesát procent zaběhlých. Ti se brzy vrací k majitelům.

Problém s volně pobíhajícími psy mívají častěji starostové obcí na trase ve směru na Prahu a kolem orlické přehrady. Podle starosty Orlíku nad Vltavou Jana Máry se v minulosti většinou nalezeného psa ujal někdo z místních. Už se tu několikrát stalo, že někdo hodil psy či štěňata do lesní oplocenky. Našli je většinou houbaři.