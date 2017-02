Místo íčka bude úřadovna

Milevsko – Stěhování milevského infocentra z Husova náměstí do budovy bývalé spořitelny na náměstí E. Beneše by se mělo uskutečnit před otevřením nového muzea maškar, které se návštěvníkům otevře 23. února. Právě přes infocentrum je plánovaný vstup do nové expozice.

včera 15:12 SDÍLEJ:

Muzeum milevských maškar.Foto: Deník/Stanislava Koblihová

Na svém posledním jednání schválili milevští radní podle slov starosty Ivana Radosty propůjčení prostor v prvním patře bývalé spořitelny Milevskému muzeu pro provozování jeho pobočky – Muzea milevských maškar, a to na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou. Zároveň vyhověli i žádosti Svazku obcí Milevska a schválili mu pronájem uvolněných prostor na Husově náměstí po infocentru. „Svazek obcí má zatím jen jednu malou kancelář a v závěru roku dostal grant na tři roky na financování centra společných služeb. Tím bude kancelář, která bude pomáhat malým obcím v regionu, ale chyběly mu na to prostory," vysvětlil místostarosta Milevska a místopředseda svazku Martin Třeštík praktické využití úřadovny na Husově náměstí.

Autor: Stanislava Koblihová