Mirovičtí se usilovně brání odtržení od světa

Mirovice – V Mirovicích není bankomat, absolutně zde chybí autobusové spojení na všechny strany, máme zde nejdražší poplatky za svoz popelnic. Kdo za to může? Bankomat by tady byl, jenže není vůle ze strany zastupitelů. Je to ostuda, co se stalo z Mirovic za pár let. Píše se mimo jiné v dopise podepsaném „obyvatelé Mirovic“s připojením 253 podpisů, který na městský úřad doručil osobně Jan Kučera.

Náměstí v MirovicíchFoto: Deník/Stanislava Koblihová

Jejich žádosti, aby zastupitelé na zářijovém jednání projednali instalaci bankomatu a postarali se o autobusové spojení ve směru na Blatnou, bylo zčásti vyhověno. Ve čtvrtek se konalo zasedání zastupitelů místo v městském úřadě v sále kulturního domu a podnět obyvatel byl zařazený mezi body programu. „Očekávali jsme, že přijde hodně lidí, když se jich tolik podepsalo,“ řekl starosta Zdeněk Bárta. Přišlo ale jen 25 občanů. „Jsem rád, že se občané zajímají, ale měli by chodit na zastupitelstva častěji, aby včas věděli,o čem se jedná,“ dodal Zdeněk Bárta. Vyzval také přítomné, aby s dotazy a případnými konkrétními požadavky chodili za ním přímo na úřad.



Účastníci minulých zastupitelstev totiž znají celou anabázi od doby, kdy na městský úřad přišlo oznámení o zrušení pobočky České spořitelny a další o zrušení dálkového autobusu na Prahu. V obou případech následovala osobní jednání a dopisování. Ohledně autobusu se podařilo zajistit kompromis. Autobus sice měl jinou trasu, ale do Mirovic zajížděl z letovské křižovatky, na kterou se pak vracel. Radost místních ale trvala jen asi měsíc a půl. Změna byla podle informací ČSAD Autobusy České Budějovice prodělečná. Navíc s nimi přestali jezdit cestující, kterým vadilo zajíždění na zastávku do Mirovic.



Ohledně udržení pobočky České spořitelny byla situace beznadějná od samého začátku. „Zástupci spořitelny nám řekli, že mají lidé možnost využívat služby internetového bankovnictví prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu nebo si mohou dojet do banky do Březnice,“ připomněl přítomným Zdeněk Bárta. Dodal, že nikoho ze spořitelny nezajímalo, co zrušení pobočky bude znamenat pro lidi v domě s pečovatelskou službou a pro další, kteří se špatně pohybují, když tu není ani bankomat. Podmínkou České spořitelny k instalování bankomatu v Mirovicích je totiž 1200 výběrů měsíčně.



Čtyři bankovní domy se ozvaly, že by tu bankomat zřídily, ale město by muselo na své náklady pro něj zřídit místnost a další příslušenství. Navíc by muselo za jeho provoz platit v průměru přes 375 tisíc korun za rok. V nabídkách zazněly ale i vyšší částky. „Proč by mělo město platit bance, která je v zahraničních rukou? V roce 2016 měla Česká spořitelna zisk 17 miliard korun, který poslala do Rakouska. To peníze raději použijeme pro město, třeba na chodníky a podobně,“ konstatoval Zdeněk Bárta. Podpořil ho i zastupitel Antonín Suchan starší, který připomněl, že by peníze za provoz bankomatu městu chyběly na další záležitosti, například i na svoz popelnic, na které doplácí nemalou částku.



V diskuzi se všichni přítomní obyvatelé velmi těžko snažili přijmout realitu, že pro velké společnosti, které poskytují bankovní a dopravní služby, je jejich město slušně řečeno nezajímavé a tím pádem stejně tak i lidé, kteří v něm žijí.



Přesto se vedení města nevzdává. V současné době je vyhlášený záměr na pronájem městských nebytových prostor přímo na náměstí na provozování bankovních služeb za výrazně zvýhodněných podmínek.