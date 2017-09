Mirovická moštárna letos provoz nespustí. I jinde je jablek málo

Písecko – Ovoce na moštování je letos málo, shodují se oslovení zahrádkáři z Písecka. Stát bude určitě velká moštárna zahrádkářů v Mirovicích, ale nejspíš i malá v Bernarticích.

Moštování, ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Počkáme ještě do státního svátku 28. září, ale zatím to vypadá, že letos poprvé za posledních deset let moštovat nebudeme, protože není ovoce,“ konstatoval Jaroslav Zelenka, který už čtyřicet let pracuje ve volném čase v moštárně Českého svazu zahrádkářů Bernartice.



Zažil i dobu, kdy kvůli malé úrodě moštovali třeba jen dvě soboty, ale tak málo ovoce, jako je letos, dlouho nepamatuje. „V této době jsem už míval plno objednaných zájemců, ale zatím se ptali jen tři lidé, a to spíš jen ze zvědavosti. Ke spuštění moštárny potřebujeme aspoň dvacet metráků,“ dodal Jaroslav Zelenka. Letošní neúrodu nejen jablek, ale i ostatního ovoce přičítá tomu, že hodně ovocných stromů na jaře pomrzlo a místy pak bylo hodně sucho. Moštovat určitě letos nebudou ve velké moštárně zahrádkáři v Mirovicích, kde mošt pasterizují. „Na spuštění moštárny potřebujeme alespoň pět tun jablek, jinak ji nemá cenu spouštět, a to podle našeho průzkumu mít nebudeme,“ uvedla předsedkyně mirovického Českého zahrádkářského svazu Alena Jannacková. Velkou zásobu pasterizovaného moštu mají ještě z loňska, kdy zpracovali přes 51 tisíc kilo jablek. Prodávají ho každé pondělí. Kvůli malé úrodě tu nemoštovali ani v letech 1995, 1999, 2005, 2009 a 2015.

Moštárny v Jihočeském kraji

V Jindřichově Hradci se obvykle moštuje každý týden v prodejně zahrádkářských přebytků v ulici Na Hradbách. Podle zájmu a předchozí domluvy zde prodejci moštují každou sobotu. Sami ale přiznávají, že letošní zájem je zřejmě kvůli menší sklizni jablek zatím mizivý.



Ani František Kotoun ze soběslavské moštárny v ulici Na Douskách neočekává, že dosáhnou svých obvyklých 60 až 70 zpracovaných metráků jablek. „Sezona vypadá vcelku špatně, s moštováním jsme ale ještě nezačali, tak těžko hodnotit. Zahrádkáři nicméně už teď říkají, že jablek je letos málo a skoro nikdo je nemá,“ potvrdil. V jejich zahrádkářské moštovně je už 21 let a pamatuje rekordní rok, kdy jablka zpracovávali až do konce listopadu a za sezonu jejich lisem prošlo 200 metráků. Cena za kilogram vylisovaných jablek je pro členy místní zahrádkářské organizace 1,50 koruny, nečlen zaplatí tři koruny. Moštárnu otevřou 23. září.



Svaz zahrádkářů v Křemži na Českokrumlovsku bude moštovat. Jablek sice moc není, ale zájemci, kteří pěstují staré odrůdy, mají jablek dost. Zahrádkáři jsou vybaveni pasterizační nádrží a stáčí zpasterizovaný mošt do plastových vaků bag-in-box.