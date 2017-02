Milevská koalice oslabí na minimum

Milevsko – Příští středu se na jednání zastupitelů rozhodne o tom, kdo nahradí v radě Miroslava Doubka (Svobodní).

Kdo nahradí Miroslava Doubka v radě?Foto: Koláž Deník/Miroslav Fuchs

Miroslav Doubek podal k 22. únoru rezignaci. Zároveň společně se stranickým kolegou Miroslavem Machartem vystoupil také z koalice.



„Samozřejmě jsem si to nerozmyslel. Rozhodli jsme se po zralé úvaze. Člověk může ustupovat ze svých zásad do jisté meze, ale když nemůžu jako radní splnit, co jsem před volbami sliboval, raději odcházím," konstatoval zatím ještě radní Miroslav Doubek, který zůstane jako zastupitel v opozici. Dosavadní koalice je složená z pěti stran a má čtrnáct hlasů z 21. „V koalici nás zbyde jedenáct, proto jsme si ověřovali, jakou máme důvěru v zastupitelstvu. Po více jednáních jsme se dohodli se všemi koaličními partnery, že doplníme radu z vlastních řad," uvedl starosta Ivan Radosta (Jihočeši).



Pro doplnění rady z koaličních řad se rozhodli po více jednáních. „Nabídku od nás dostala i opoziční strana. Ale někdo z oslovených řekl, že do rozjetého vlaku by nerad nastupoval, někdo je zase tolik pracovně vytížený, že by to s prací v radě, která se schází dvakrát i vícekrát do měsíce, nebylo možné spojit," vysvětlil starosta Ivan Radosta.



Dodal, že vybalancovávání rady bylo náročné už po volbách, kdy stálo velké úsilí, aby se spojilo pět stran. „Každý z lídrů měl nějaké ambice a nebylo snadné ustanovit sedm radních, kteří se sestávají ze tří Jihočechů, dvou za TOP 09, jednoho za ČSSD a jednoho za Svobodné. Teď je třeba, aby se k tomu zastupitelé postavili čelem, abychom mohli rok a půl pracovat na dobré úrovni," doplnil Ivan Radosta.



Koho koalice ze svých řad navrhuje, zatím neprozradil. Jen to, že by nechtěl, aby byli v radě čtyři Jihočeši. „Je mi líto, že Miroslav Doubek z rady odchází, protože v ní odvedl hodně práce, ale na druhou stranu to, jak na posledním jednání zastupitelů předložil ještě jinou variantu vodného než radě, se nedělá," dodal Ivan Radosta. Právě cena vody a vodohospodářský systém byly jedním z bodů, kde se v názorech s Miroslavem Doubkem vedení města rozcházelo.