Mezifarní ples se konal už počtvrté

Mirovice - V sobotu 4. února se konal v kulturním domě v Hlubyni již čtvrtý mezifarní ples, kterého se zúčastnili farníci všech generací z Březnicka a Mirovicka.

Mezifarní ples.Foto: Foto: Jan Hrdina

Dobrovolníci z řad mládeže sestavili pestrý taneční program pro děti i dospělé. Letošní novinkou byl Karolínin minikurz swingu, který zájemce opravdu nadchl.

P. Mariusz Klimczuk, administrátor farností Mirovice, Pohoří a Orlíku nad Vltavou a farní vikář farností Březnice, Bubovice, Drahenice, Chraštice a Tochovice, který na přípravu a průběh plesu pečlivě dohlížel, poděkoval nejen všem, kteří se dobrovolně zapojili do organizace, ale především všem dárcům věcných cen do tomboly. Zájemci si kupovali očíslované lístky čtyř barev, avšak jako výherní byla vylosována pouze barva modrá. I tak byli všichni spokojeni a dobrá nálada vydržela za skvělého hudebního a pěveckého doprovodu Richarda Nováka, Táni Fousové a Tondy Nováka až do půlnoci.

Součástí večera bylo také promítání záběrů ze třech předchozích plesů a bohatá nabídka sladkého i slaného občerstvení, za jehož přípravu patří dík všem dárcům z farností.

„Myslím, že letošní ples se vydařil, pobavili jsme se, zatancovali jsme si, popovídali jsme si, prostě jsme se opět všichni setkali jinde než v kostele. Snad se nám podaří toto milé setkání připravit i v příštím roce," uvedla jedna z farnic a moderátorka celého plesu Karolína Eichlerová. Také jí patří velký dík za vytvoření příjemné atmosféry při setkání farníků, které probíhalo za zvuku hudby a skvělé zábavy.

A nakonec patří poděkování právě P. Klimczukovi za podporu nové tradice mezifarních plesů. I když do Březnice nastoupil teprve v létě loňského roku, plně se zapojil nejen do všech tradičních aktivit, ale snaží se inspirovat i k věcem novým.

Marie Hrdinová