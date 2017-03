Rozpočet obohatí dotace, chudší bude o peníze do MHD

Milevsko – Do příjmů města Milevska přibyly dva miliony korun.

Městský úřad v Milevsku.Foto: Archiv Deníku

„Je to proplacená dotace, kterou jsme měli dostat na konci roku na kondenzátor na zimním stadionu,“ uvedl starosta Ivan Radosta. Podle něj je v současné době příjmová částka v rozpočtu o 21 milionů lepší, než se předpokládalo. Díky tomu budou moci seznam investičních akcí pro letošní rok navyšovat. „I když to v současné době vypadá, že se ve městě téměř nic neděje, schází se každé úterý investiční komise a připravuje se zahájení akcí, jakmile to počasí dovolí,“ dodal Ivan Radosta.



Méně příjemnou změnou rozpočtu, kterou se také zabývali radní, je 140 tisíc korun, o které se prodraží provozování městské hromadné dopravy (MHD). Důvodem je prodloužení trasy MHD a zákonné navýšení mezd řidičům.