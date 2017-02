Město dům nepotřebuje, nájemce ho chce koupit

Milevsko – O dům v ulici 5. května kdysi nikdo nestál. Nájemce Martin Komárek ho opravil a teď ho chce od města koupit.

Martin Komárek na mistrovství světa v Německu získal bronz.Foto: Archiv Martina Komárka

Rozhodl se tak poté, kdy byl dům zařazený mezi nepotřebný majetek města, který je možné prodat.



Na středečním jednání zastupitelů podnikatel Martin Komárek, známý vicemistr v timbersportu, uvedl jako důvod, proč chce dům koupit, dosavadní nejistotu. Do domu investoval jak spoustu peněz, tak vlastní energie. Představa, že by mohla nastat situace, že by dům koupil někdo jiný a on by měl svou firmu stěhovat, ho přivedla k rozhodnutí.



Znalecký posudek domu včetně oploceného pozemku je podle odboru investic a majetku 1,15 milionu korun. Cena by měla být snížená o 350 tisíc korun, které do oprav investoval Martin Komárek. „Kdybychom budovu tenkrát nepronajali, tak by spadla," připomněl zastupitel Zdeněk Herout, který byl v té době starostou města. Nový nájemce si musel udělat především novou střechu a podlahy, aby tam mohl fungovat.



„Dům byl předtím čtyři roky prázdný a nikdo se o něj nestaral. Investice do oprav byla třikrát větší, než je započítáno," uvedl Martin Komárek s tím, že se s podnikáním nikam stěhovat nechce.



Zastupitelé schválili záměr na prodej domu s pozemkem. Prodej budou schvalovat v dubnu.