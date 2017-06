Měšťané na hasiče dávali až 40 krejcarů

Mirovice – Píše se rok 1877 a zastupitelé z iniciativy starosty města Stanislava Táborskéh oschvalují 31. května stanovy sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Mirovicích na Písecku. K založení sboru dochází 20. června. Stanislav Táborský se o vznik SDH snažil už 27. června 1869, ale většina radních byla proti. Obrat přišel poté, kdy se stávalo, že sice byla k ohni dopravena stříkačka, ale nikdo ji neuměl obsluhovat.

Požární dějiny mají v Mirovicích zmapovány od roku 1689 v knížečce, kterou z archivů sepsal současný starosta SDH Mirovice Josef Hurtala. Kontrolovaly se komíny a kádě na půdách domů na náměstí, zda jsou naplněné vodou. Evidovány byly stříkačky, vědra a další náčiní. Každý mirovický měšťan musel v roce 1783 platit na hasičské nářadí na rok 17 až 40 krejcarů. Přesto 8. ledna roku 1806 vypukl v Mirovicích velký požár. V té době mělo město 116 domů a sedm z nich lehlo popelem. Ještě téhož roku si pořídilo město novou vozovou stříkačku, se kterou se vyjíždělo i k požárům do okolí. V roce 1853 pomáhala stříkačka a Mirovičtí při požáru v Nevězicích. Stříkačku tam obsluha na příkaz četníka nechala a Nevězičtí ji vrátili poškozenou. Novou stříkačku si město pořídilo v roce 1869. To už Stanislav Táborský zamýšlel založit sbor. Pomohl mu až nový zákon v roce 1876 o policii požárové, který mj. doporučoval zřizovat hasičské sbory. Na jeho výzvu se podepsalo do přijímací listiny 39 občanů.



Nejnáročnější pro hasiče byl rok 2015

Současný sbor dobrovolných hasičů má 59 členů, z nichž je 11 žen a 15 mladých hasičů ve věku od 12 do 17 let. Nejstarším členem je Václav Frölich (78). Při sobotních oslavách převzali mnozí členové sboru různá ocenění. „Nejvýznamnější medaili za věrnost dostali za 30 let u sboru Dana Kynčlová, za 40 let u sboru starosta SDH Josef Hurtala a za 50 let Zdeněk Rozhoň,“ uvedl náměstek starosty SDH Mirovice Jiří Jílek.



Zdejší hasiči často vyjíždějí k zásahům i do středočeského kraje. Z posledních let hodnotí jako nejnáročnější rok 2015. Posledního března začal požár mirovického husitského kostela, který hasili až do rána. Pak nastalo extrémní sucho a horka a hořela pole i lesy.