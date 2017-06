Mateřinku v Čimelicích navštívil zvířecí kamarád

Čimelice - Mateřskou školu v Čimelicích navštívil pes Sorbon se svým páníčkem.

Poutavou a poučnou formou bylo dětem názorně předvedeno, jaké bezpečnostní prvky by měl každý pes mít, pokud se s ním pohybujeme mimo domov. Co by měl mít každý majitel psa s sebou při vycházkách. Jak se správně ke zvířecímu kamarádovi chovat. Jak si vycvičit domácího mazlíčka při dodržování obecných pravidel, a tím se stát dobrým pánem svého zvířecího kamaráda. Velmi zajímavá byla pro děti ukázka naprosté poslušnosti psa na povely svého páníčka a jeho dovednosti.

Na závěr si děti se psem Sorbonem zahrály kopanou, házenou a vyzkoušely svou rychlost v prolézání tunelu. Pes Sorbon se dětem velice líbil, a každý by jej chtěl mít doma.

Za MŠ v Čimelicích Jitka Nosková