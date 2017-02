Lyžařský svah budou rekonstruovat současně s výstavbou nové úpravny vody

Písek – Na jaře se začne stavět nová úpravna vody, což zásadně zasáhne i do lyžařského areálu.

CELKOVÝ VÍTĚZ. Petr Brandtner ovládl podzimní závody na svahu s umělou trávou v Písku.Foto: Michal Brantner

Proto se letos město pustí také do první etapy rekonstrukce lyžařského svahu, přesněji prodlouží a upraví dojezd, nechá vystavět opěrnou zeď a nový vlek pro lyžaře, který umožní také využití svahu pro veřejnost.

Vzhledem k tomu, že je nutné obě akce koordinovat, je třeba co nejrychleji dokončit přípravu projektu na modernizaci lyžařského svahu. Proto Písek vyzval zpracovatele předchozího stupně projektové dokumentace, společnost SNOWPLAN, která připraví kompletní projektovou dokumentaci za téměř půl milionu korun. Radní města to schválili.