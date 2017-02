Lukáš Hejlík bude číst z Fotbalových deníků Jiřího Hájíčka

Písek - Po několikaměsíční pauze se do Sladovny vrací zábavné scénické čtení Listování.

Herec Lukáš Hejlík dorazil se svým projektem LiStOVáNí do písecké Sladovny.Foto: Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Tentokrát bude publikum v písecké Galerii hrou bavit parta Lukáše Hejlíka titulem Fotbalové deníky, který napsal rodák z Českých Budějovic, držitel ceny Magnesia Litera, Jiří Hájíček.

Listování vyráží do Písku s Fotbalovými deníky Jiřího Hájíčka, které kdysi psal po Mistrovství světa ve fotbale v Německu. Tato road movie není ale zdaleka jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl na MS do Německa, místo toho podniká zvláštní cestu po republice s 19letou dívkou, kterou zná teprve týden. A jak to bylo dál?

Listování – Fotbalové deníky: Sladovna Písek, 21. února od 17 hodin.