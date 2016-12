Loutková akademie Galerie Sladovna nabízí dětem nový přitažlivější program

Písek – Expozice Loutková akademie písecké Galerie Sladovna je pro dětské návštěvníky ještě bohatší, funkčnější a určitě atraktivnější.

Vernisáž výstavy Loutková akademie ve SladovněFoto: Deník/Petr Brůha

Ke změnám přistoupilo vedení Sladovny současně s uvedením českých a slovenských loutek na seznam světového nehmotného kulturního dědictví (UNESCO).

Hlavní novinkou je změna lektorského programu, rozšíření ateliérové části, kde si děti samy vyrábí své loutky. Součástí interaktivní výstavy je také nový film, jehož hlavním tématem je výroba loutek. Loutková akademie potrvá do 5. února příštího roku. Písecká expozice je vedle plzeňského Muzea loutek pravděpodobně největší a nejreprezentativnější výstavou loutek v České republice.

„Po zkušenostech z úvodních měsíců jsme změnili lektorský program. Máme úplně nový úvod. Přes společné zahrání příběhu o Golemovi, vstupují děti a jejich rodiče rovnou do tématu, co to vlastně loutka je a co to znamená ji vést a mít za ni odpovědnost. Golem je v židovské mystice člověkem oživlá socha z hlíny – tedy loutka," uvedla ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová.

Prvních zhruba dvacet minut při vstupu do sálu je moderovaných lektorem, návštěvníci se mění. „Vysledovali jsme, co děti nejvíce baví a podle toho výstavu upravili," uvedla Tereza Dobiášová. Větší je teď také divadelní šatna, kde se děti převlékají do kostýmů, například princezen nebo rytířů.

Zvětšil se počet stolů, kde mohou děti loutky vyrábět, nové jsou také plochy malování plakátů. Novinkou je dřevěná loutka kašpárka, na které ti nejmenší názorně vidí, jak s loutkou pohybovat.

V expozici zůstávají například stovky klasických i netypických a málo známých exponátů. Zvláštností je i nadále loutka obřího ptáka, která má rozpětí křídel přibližně čtyři metry. Vodič ji ovládá tak, že si ji posadí na záda a řídí pomocí speciálních popruhůs připevněnými tyčemi.

Součástí expozice je nadále ukázka profesionální práce čtyř českých loutkových divadel – Divadla Alfa z Plzně, odkud je také kurátorky výstavy Markéta Formanová, Malého divadla z Č. Budějovic, Naivního divadla z Liberce a Divadla Drak z Hradce Králové.

Vedle Loutkové akademie si v současné době zájemci mohou prohlédnout Objevárium: Leonardo věnované italskému renesančnímu géniovi Leonardu da Vinci.

O zítřka do 22. ledna bude v Malé galerii Sladovny otevřena výstava z tvorby Edity Krausové Šormové Devatero pohádek Karla Čapka. Slavnostní vernisáž se koná od 17 hodin.

Otevírací doba v závěru roku:

21. 12. – 9:00 – 17:00

22. 12. – 9:00 – 12:00

23. 12. – 9:00 – 17:00

24. 12. – Zavřeno

25. 12. – Zavřeno

26. 12. – 9:00 – 17:00

27. 12. – 9:00 – 17:00

28. 12. – 9:00 – 17:00

29. 12. – 9:00 – 17:00

30. 12. – 9:00 – 17:00

31. 12. – Zavřeno