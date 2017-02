Lidé z okolí kompostárny už si nebudou muset tak často ucpávat nos

Milevsko – Zápach z kompostárny by lidi v jejím okolí už letos tolik obtěžovat neměl. Vedení radnice dostálo slibu a úpravy areálu, kde se biologicky rozložitelný odpad přeměňuje na kompost, brzy začnou.

Milevská kompostárna.Foto: Z archivu SMM

Radní vybrali ze čtyř podaných nabídek tu nejvýhodnější, a to společnosti Služby města Milevska, které areál s kompostárnou spravují. „Se stavebními úpravami začneme hned, jakmile nám to počasí dovolí. Rádi bychom měli všechny práce hotové nejpozději do začátku dubna, protože pak se začíná kompostovat," vysvětlil jednatel Služeb města Milevska Vít Král. Dodal, že kdyby bylo počasí jako loni touto dobou, mohli by začít hned, ale mrazy stavebním pracím nepřejí.



Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy z osmi oslovených. „Služby města Milevska podaly nejnižší nabídkovou cenu 770 tisíc korun, po nich následovala se 785 tisíci firma Jiří Hrůza, dále s 817 tisíci společnost Uniko Písek a s 899 tisíci Stareko Písek," upřesnil starosta Ivan Radosta.



Podle projektu vzniknou v areálu stávající kompostárny dvě nové plochy. „Jedna bude sloužit na přehrnování kompostu. Pro tyto potřeby se ještě musí uvolnit druhá plocha, která zatím slouží Čevaku pro ukládání kalů z čistírny odpadních vod, která je v sousedství kompostárny. Proto musíme v areálu čistírny vybudovat novou plochu pro ukládání kalů, " vysvětlil místostarosta Martin Třeštík.



Dodal, že podle podkladů z loňského roku by mělo toto řešení zabránit problémům se zápachem. „Samozřejmě neříkám, že tam nebude nic cítit, ale pachy by neměly obtěžovat okolí tak jako loni," konstatoval Martin Třeštík.



V milevské kompostárně se ukládá především štěpka, tráva, odpad ze zahrádek a obsah hnědých popelnic na biologicko rozložitelný odpad.