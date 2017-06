Letiště se po osmdesátce změní na veřejné

Planá - Vzpomínky, úžas, nadšení, zážitky. Taková byla sobotní oslava 80. výročí provozu letiště v Plané s 15 000 návštěvníky.

Devítiletý Tomáš s tatínkem Zdeňkem Fidlerem z Adamova o historii rádi čtou. „Děda žije v Praze, ale tady lítal, tak jsme ho pozvali. Uvidíme, jestli dorazí,“ řekl Zdeněk Fidler s tím, že si koupí knihu Osmdesát let letiště České Budějovice, která se tu křtila, a nechají si ji podepsat Vladimírem Remkem.

Jak šel čas:

6. 12. 1932 začaly první výkopy

1935 nedokončený areál letiště využívá Aeroklub ČB

27. 6. 1937 oficiální otevření letiště

15. 3. 1939 - 4. 5. 1945 protektorátní vojenské letiště, výcvik německé Luftwaffe

1. 7. 1947 pravidelný provoz Čs. Aerolinií na lince Praha – České Budějovice (rok)

1948 – 2005 funguje jako vojenské letiště, opravárenská základna letectva

1. 1. 2006 civilní letiště

Československý kosmonaut a budějovický rodák vzlétl s Alexejem Gubarevem do vesmíru 2. března 1978. „Když jsem dnes přijel, uvědomil jsem si, že toto letiště je už jiné. Vidím mnohé změny, dlouho jsem tu nebyl,“ řekl Deníku. „A trochu mě bere nostalgie, protože jsem tu začal létat jako voják z povolání v 70. roce. Než jsem odešel do akademie, strávil jsem tu jako poručík jedny z nejhezčích let svého života. A těsně po jejím vystudování se naskytla šance, v níž jsem měl štěstí, a podíval jsem se do vesmíru,“ zavzpomínal nynější velvyslanec v Rusku Vladimír Remek. Před 70 lety tu létal jeho otec a seznámil se tu s maminkou.

Letiště s licencí pro neveřejný mezinárodní provoz prochází náročnou rekonstrukcí a modernizací, aby mohlo odbavovat středně velká dopravní letadla ve veřejném mezinárodním provozu. Výběrové řízení na 2. fázi přeměny letiště pozastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli podnětům účastníků tendru na zhotovitele stavby.