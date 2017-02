Ledeničtí se zřejmě ptačí chřipce ubránili

Ledenicko - Konec mimořádných opatření zavedených kvůli nebezpečí šíření ptačí chřipky vyhlížejí netrpělivě chovatelé z Ledenic a nejbližšího okolí.

V Ledenicích byly utraceny desítky slepic a kachen. V malochovu Františka Titze testy prokázaly výskyt ptačí chřipky.Foto: Deník/ Pavel Zeman

Právě tam veterináři na přelomu ledna a února potvrdili nákazu v jednom z místních malochovů a dnes uplynou tři týdny od utracení problematického hejna a zavedení přísných pravidel pro všechny chovy v okruhu tří kilometrů.

„Čekáme na vyjádření veterinární správy, kdy budeme moci opatření zmírnit. Od zjištění ohniska nákazy v Ledenicích situaci pečlivě monitorujeme, zaznamenali jsme několik uhynulých kusů drůbeže, ale i volně žijících převážně dravých ptáků, naštěstí příčinou nebyla ptačí chřipka," přibližuje starosta Jiří Beneda.

Strašák jménem ptačí chřipka děsí obyvatele Ledenic a nejbližšího okolí už tři týdny. Od chvíle, kdy tu nemoc stála život několik desítek slepic a kachen v rodinném malochovu na jednom z místních dvorků, musí všichni ostatní chovatelé drůbeže i exotického ptactva dodržovat přísná opatření.

„Museli drůbež zavřít do kurníků tak, aby ptáci nemohli přijít do styku s volně žijícími druhy. Chovy pečlivě monitorujeme, jestli se náhodou nákaza nerozšíří, lidé mají pochopitelně strach," líčí situace ledenický starosta Jiří Beneda.

Takový scénář se zatím nenaplnil, což je ta nejdůležitější podmínka k tomu, aby se po uplynutí nezbytně dlouhé lhůty od sanace a dezinfekce zasaženého chovu mohlo vše vrátit do normálních kolejí. „Všichni už se ptají, kdy opatření skončí," připouští starosta.

Podle ředitele Krajské veterinární správy Františka Kouby by to mohlo být již za několik dní. „V pásmu ochrany je třeba dodržet lhůtu 21 dní od dezinfekce v místě zasaženého chovu, pokud se nevyskytne další problém, i toto území přejde do mírnějšího pásma dozoru. V tom platí lhůta pro veškerá opatření 30 dní," vysvětluje. Většina Českobudějovicka by si tak mohla zcela oddychnout už začátkem března.

O něco déle budou na pozoru chovatelé na Novohradsku. Tam kvůli případu ptačí chřipky v nedaleké Žofiině Huti spadla do takzvaného pásma dozoru i vyhlášená husí farma Rybářství Nové Hrady. Podle ředitele společnosti Lubomíra Zvonaře ale chov přijal přísnější opatření již v začátcích šíření nákazy. „Nenecháváme nic náhodě. Hejna jsou zavřená v halách, mají tam ale veškerý komfort, na režim jsou již zvyklá, nic jim nechybí. Spíš to znamená vyšší nároky na práci personálu při krmení, napájení a výměně podestýlky," přibližuje.

Hrozbu šíření nákazy může podle odborníků zmírnit oteplení. Rozmrzne totiž led na vodních plochách a rizikoví divocí vodní ptáci, kteří se dosud soustředili například na potocích a řekách mezi zástavbou, se vrátí do volné přírody.