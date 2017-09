Lávka spojí Hradiště se Svatým Václavem

Písek - Už na jaře by si mohli chodci i cyklisté krátit cestu z Hradiště ke Sv. Václavu a do centra města přes novou lávku, o jejíž stavbě se v Písku diskutuje už několik let.

dnes 14:31 SDÍLEJ:

Vizualizace Pleskotovy lávky přes řeku Otavu (zobrazení proti proudu).Foto: Archiv redakce

Lávka z dílny architekta a píseckého rodáka Josefa Pleskota bude součástí cyklistické stezkya chodníku spojujících Hradiště s průmyslovou zónou. Celkové náklady se odhadují na padesát milionů korun. Samotnou lávku vysoutěžila firma Metrostav za 33 milionů korun, což je o dva miliony méně, než počítal projekt. Stavba by měla začít co nejdřív a do osmi měsíců by měla takzvaná Pleskotova lávka stát. Město chce na akci získat dotaci. „Podali jsme žádost do Integrovaného regionálního operačního programu, kde bychom mohli dosáhnout až na dvacet milionů korun,“ konstatoval místostarosta Písku Josef Knot. Kdyby tady Písečtí nebyli úspěšní, v záloze mají ještě Státní fond dopravní infrastruktury. Akce se však bude dělat bez ohledu na dotaci. ČTĚTE TAKÉ: Pleskotova lávka má od radních zelenou Současně s lávkou se bude stavět a upravovat část cyklostezky a chodníku vedoucích kolem sportovišť k hotelu Cadillac a na pravém břehu kolem Jitexu v celkové délce 1473 metrů.



Maketa lávky je vystavena ve 2. patře budovy MÚ Písek v Budovcově ulici.



Pleskotovu lávku řešili zastupitelé už v roce 2013, kdy ji do rozpočtu roku následujícího nezahrnuli. Názory se nekřížily jen mezi koalicí a opozicí, ale i uvnitř tehdejší koalice.

Autor: Lucie Kotrbová