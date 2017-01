Lásky fotografa Jaroslava J. Hübla

Písek – Již čtrnáctou fotografickou knihu a devátou v Edici G5 se chystá pokřtít písecký fotograf Jaroslav Joe Hübl.

Fotograf Jaroslav Hübl při křtu své knihy Paříž má láska společně s Irenou Mašíkovou z Prácheňského muzeaFoto: Deník/Libuše Kolářoová

Pod souhrnným názvem Fotografie zde čtenáři najdou na 150 snímků ve dvou částech. První se jmenuje Zrcadlo času a jsou zde především portréty žen.

Tyto fotografie jsou vyjádřením autorova vztahu k ženám a nejen k nim. „Je o mně známo, že rád a často fotografuji ženy, které pokládám za koření života. Druhou mou velkou láskou je Paříž, do které se neustále vracím a vždy tu najdu něco nového a zajímavého," říká Jaroslav Joe Hübl a pokračuje: „Lidé se mě ptají, proč tam pořád jezdím. Ale kdo v Paříži nebyl, tak to nepochopí. Je to jako s ženou, když ji milujete, uděláte pro ni všechno."

Druhá část nové knihy má název Fragmenty měst a jsou zde převážně černobílé snímky nejen z Paříže, ale také z Londýna, Říma, Benátek a dalších evropských měst a samozřejmě také Písku. „Jde především o detaily architektury, lidé nebo jejich siluety jsou na snímcích jen sporadicky," vysvětluje fotograf. Desátá fotografická kniha v Edici G5 by mohla být věnována New Yorku, kam se Jaroslav J. Hübl chystá na podzim.

Křest a autogramiáda knihy Fotografie, kterou autor věnoval své matce, se uskuteční v pátek 20. ledna od 18 hodin v Kávovém klubu Vykulená Sova v Písku současně s vernisáží výstavy Dialogy. Ta je v tomto klubu otevřena již od pondělí.