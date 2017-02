Křižovatka už je bezpečnější, řidiči se dočkají i přehlednějšího sjezdu

Písek – Nejednu vážnou nehodu má na kontě křižovatka na silnici I/20 u Semic, která je považovaná za jednu z nejnebezpečnějších v kraji.

Sjezd ze silnice I/20 od Českých Budějovic do obchodní zóny v Písku.Foto: VLP / Kotrbová Lucie

Od konce loňského roku je však úsek pro řidiče jedoucí mezi Pískem a Českými Budějovicemi bezpečnější. Přibyly zde totiž odbočovací pruhy směrem na Semice i Smrkovice a řidiči mají také lepší rozhled v křižovatce.



Další nebezpečné místo se ale nachází jen o kus dál, když chtějí řidiči jedoucí od Českých Budějovic sjet na Písek nebo dál směrem na Milevsko či Tábor. Ze sjezdu je totiž špatně vidět a chybí tady připojovací pruh. I to by se ale mělo během následujících měsíců změnit.



V dubnu by měly začít stavební práce, během kterých vznikne připojovací pruh ze sjezdu od Budějovic a nová kruhová křižovatka u marketu Albert v obchodní zóně v Písku. Jedná se o akci, na které se podílí jak Ředitelství silnic a dálnic coby majitel silnice 1. třídy, tak i město Písek, kterému patří přilehlé místní komunikace.



Práce by měly trvat zhruba dva měsíce, během kterých se samozřejmě řidiči musí připravit na dopravní omezení. „Budeme to dělat po etapách. Sjezd ze silnice I/20 bude určitě uzavřen," konstatovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Ujistila však, že přístupy do všech prodejen, firem i na parkoviště v lokalitě budou zachovány.



Konkrétní dopravní opatření budou v kompetenci zhotovitele stavby.