Křížky a kapličky se proměňují do lepší podoby, tu by měl dostat i kulturní dům

Kovářov - Opravy sakrálních památek a přípravy na rekonstrukci kulturního domu. To jsou projekty, které chtějí letosv Kovářově uskutečnit.

Kovářov, Kulturní dům. Ilustrační fotoFoto: Deník / Stanislava Koblihová

Obec Kovářov se vymyká počtem místních částí. Je jich sedmnáct a rozkládají se na deseti katastrálních územích.

Je na nich také spousta křížků, kapliček a božích muk. „Snažíme se každoročně některé z nich opravit prostřednictvím dotačních titulů Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj a Jihočeského kraje,“ uvedl starosta Kovářova Pavel Hroch. Dodal, že letos plánují opravit dva památníky obětem první světové války - jeden v Zahořanech a druhý v Kovářově. Na oba je rozpočet kolem sta tisíc korun. Dále se chystají na opravu kapličky v místní části Kotýřina. „Tato malá vesnička je zajímavá tím, že tam kdysi bývala největší komunita židů, která tu žila. A za kapličkou se narodil a žil český šlechtic a humanista Jan Hodějovský z Hodějova,“ doplnil Pavel Hroch.

Připomněl, že před časem obec vydala knihu Pavle Šimečkové, dnes Zelenkové, která v ní má všechny kapličky, a to nejen na Kovářovsku, zmapované a při jejich obnovách z ní čerpají. Nejen kapličky, ale i každý křížek tu má svou zajímavou historii.

Hezkou dominantou Kovářova je kostel Všech svatých, kde je presbytář pravděpodobně z přelomu 10. a 11. století.

Kulturní dům

Jinak je to ale s kulturním domem, který byl postavený v šedesátých letech. Otevřený byl v roce 1969. Ten bohužel venkovním vzhledem mezi chlouby obce nepatří. „Od doby, kdy byl postavený, se s ním téměř nic nedělalo. V roce 2004 jsme investovali do oprav interiéru restaurace. Její využití ale není nejlepší. Mámev obci ještě jednu restauracia udržet provoz obou se tu nedaří, na to jsme malá obec,“ konstatoval Pavel Hroch. O rekonstrukci kulturního domu už uvažují zastupitelé několik let. V letošním rozpočtu mají vyčleněné peníze na přípravné práce. „S architektem jsme hovořili o našich nápadech a teď očekáváme jeho návrhy, se kterými pak seznámíme občany a třeba přijdou nápady na využití prostor v kulturním domě i od nich,“ vysvětlil Pavel Hroch.

Mohlo by tu navíc vzniknout třeba komunitní centrum. Spolky by tu mohly mít místo pro setkávání či nácviky a mohly by se tu pořádat třeba i besedya další akce. Zastupitelé se shodli na tom, že tu rozhodně zůstane zachovaný sál.