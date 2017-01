Krátce z Písecka

Písecko - Co se událo a co se chystá na Písecku?

Školní jídelna v Protivíně je nově zateplená

Protivín – Město nechalo opravit jídelnu místní základní školy. „Zateploval se střešní plášť, obvodový plášť, měnila se okna, dveře a dávala se nová vzduchotechnika, která má odvádět páry vznikající při vaření," informoval starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Nejednalo se tedy o rekonstrukci vnitřku jídelny, která by byla také třeba, ale vyšla by na deset milionů korun, které na to město momentálně nemá. Potřebovalo by využít dotace.

Oprava stála 4,6 milionu korun, z čehož byla zhruba polovina z dotace ze Státního fondu životního prostředí a zbytek z městského rozpočtu.

Dny otevřených dveří na gymnáziu

Písek – Gymnázium Písek připravuje na 6. února v době od 8.30 do 15.30 hodin dny otevřených dveří. Zájemci se mohou seznámit s podmínkami a možnostmi studia na čtyřletém, osmiletém a šestiletém gymnáziu. Od 10 hodin se v aule uskuteční setkání s Petrem Píchou, ředitelem této střední školy.

Se Zdeňkem Javůrkem o fotografiích

Záhoří – Ve čtvrtek 19. ledna se od 17 hodin v zasedací místnosti Agro družstva v Záhoří uskuteční valná hromada místní skupiny Českého červeného kříže. Od 18 hodin bude následovat pro veřejnost beseda s fotografem Zdeňkem Javůrkem na téma Písek a Písecko ve fotografii.

Sportovci a hasiči z Kestřan chystají ples

Kestřany, Putim – Tradiční společný ples sportovců a hasičů z Kestřan je na programu už tento víkend. Uskuteční se v sobotu 21. ledna v sále v Putimi. Tam bude zajištěn svozový autobus, který vyjede v 17.45 od Družby přes Zátavský most a Zátaví do Kestřan a Lhoty. Na plese bude hrát kapela Beelee Beat z Deelee. Nebude chybět bohatá tombola.

Poplatek za odpad zůstává v Protivíně 600 korun

Protivín – Poplatek za odpad zůstává pro letošní rok v Protivíně stejný, tedy ve výši 600 korun. Město ho začne vybírat v únoru a zaplacený musí být buď najednou do konce března, nebo ve dvou splátkách, z nichž první musí být uhrazena do konce března a druhá do konce září.