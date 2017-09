Krásný most Evropy se klene nad řekou Vltavou

Písek - Čeští a moravští projektanti mostů vždy patřili mezi uznávané v Evropě i ve světě. Jejich stavby od středověku až po současnost obdivují laici i odborníci.

Mosty na Podolsku: železobetonový a řetězový.Foto: Archiv Píseckého deníku

Velkého uznání se dostalo projektantům a stavitelům Podolského mostu, který překlenul vltavské údolí na důležité spojnici z Písku na Tábor.



Projekt tohoto mostu získal na architektonické výstavě v Paříži v roce 1937 zlatou medaili a byl nazván Krásný most Evropy. Začal se stavět v roce 1938 a dokončen byl před 135 lety v září roku 1942. Velké množství údajů, dobových dokumentů a fotografií najdou návštěvníci na výstavě v Prácheňském muzeu v Písku otevřené do 1. října.



Výstavu připravilo Muzeum silnic ve Vikýřovicích. Má název Brána do nebes, jak se mostu začalo říkat už v době jeho výstavby. Podolský most byl jedním z mála, který se stavěl a dostavěl ve válečných letech. Pracovalo se nepřetržitě, jen o Vánocích byla desetidenní přestávka. Nedocházelo zde k technickým komplikacím, ale chyběli dělníci. Jen dvakrát došlo ke krátkému zastavení prací.



„Poprvé to bylo v roce 1938 při mobilizaci. Podruhé v roce 1941, když velká část dělníků byla nasazena na práce v Německu. Naštěstí vypomohly sousední Strakonice,“ připomněl z historie mostu kurátor výstavy Jan Kouba.



Expozice připomíná také historii původního řetězového mostu z roku 1848, který na Podolsku stál souběžně se svým nástupcem osmnáct let. Před napouštěním orlického jezera byla tato národní kulturní památka rozebrána a v roce 1975 znovu postavena na Lužnici u obce Stádlec na Táborsku.



Podolský most je 510 metrů dlouhý, největší z oblouků má rozpětí 150 m. Most je široký pouze 8,5 metru, z toho je 6,5 metru vozovka. Ředitelství silnic a dálnic připravuje celkovou rekonstrukci mostu,

s rozšířením vozovky nesouhlasí památkáři.