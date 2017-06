Kovářovští si zvykli na bohatý kulturní program a rádi jezdí s obcí na zájezdy

Kovářov - Obec Kovářov pořádá mnoho kulturních akcí, které mají již několikaletou tradici a jsou hojně navštěvovány.

Patří k nim obecní ples, slet čarodějnic, dětský den, drakiáda, mikulášská nadílka a pochodZ Kovářova do Kovářova. Při pořádání zábavy pro děti velmi pomáhají místní dobrovolní hasiči.

„Dále pořádáme spoustu akcí, které se díky vzrůstající oblibě jistě tradičními stanou. Jedná se napříklado jednodenní turistické zájezdy, které byly v letech minulých zaměřeny na jedno z našich nejkrásnějších pohoří, Šumavu. Navštívili jsme Boubín, Kubovu Huť, Stezku korunami stromů Lipno, hrad Rožmberk, prošli jsme si Povydří, viděli hrad Kašperk, Muzeum historických motocyklů Kašperské Hory, zámek Kratochvíli, Prachatice a Libínskou rozhlednu,“ uvedla pracovnice obecního úřadu Michaela Smrčinová.

Letos se rozhodli pro změnu lokality a zavítali do České Kanady. „Navštívili jsme rozsáhlý hrad Landštejn, poté jsme se vydali turistickou stezkou k Muzeu československého opevnění. Dále naše kroky vedly do našeho prvního a největšího muzea automobilových veteránů v Nové Bystřici, kde nás osobně přivítal majitel a provedl nás muzeemi automobilovou historií,“ dodala Michaela Smrčinová. Výlet zakončili v Jindřichově Hradci návštěvou efektní Aqua show a Muzea Jindřichohradecka s Krýzovými jesličkami, největším lidovým mechanickým betlémem na světě zaznamenaným v Guinessově knize rekordů. Úspěšně také pořádají zájezdy do pražských divadel např. do Národního divadla, Stavovského divadla, Studia DVA, Divadla Broadway či Hybernia.

„V září pojedeme již posedmé do termálních lázní na čtyřdenní relaxační pobyt. Třikrát jsme zavítali do maďarských lázní Bükfürdö. Letos se počtvrté vydáme do slovinských Moravských Toplic, kde se nachází rozsáhlý lázeňský areál, ve kterém si můžeme dosyta užívat ve 22 bazénech s termální i netermální vodou, masážními tryskami, vodopády, gejzíry a případně si zařádit i na tobogánech,“ uvedla Michaela Smrčinová.

Ve výčtu kulturních akcí nesmí chybět maškary v Kovářově, které se letos konaly druhým rokem a nesly se v duchu divokého západu. O největší zábavu se postaral Jihočeský folklorní soubor Kovářovan společně s divadelním spolkem Kovářovská OPONA.

„Nově jsme letos na Velikonoce společně s Kovářovanem připravili zábavné odpoledne pro děti. Na začátku tři tetky dětem vysvětlily, co jsou to Velikonoce a co se o nich dělává. Následovalo krátké, humorné divadélko Jak šlo vejce na vandr,“ připomněla Michaela Smrčinová. Po pohádce si děti zdobily perníčky a vajíčka. Rodiče se naučili plést pomlázky a vyřezávat píšťalky.



Michaela Smrčinová