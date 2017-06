Kompenzace za zrušení kožešinové farmy nepokryjí ani náklady na její likvidaci

Velký Ratmírov - Do konce ledna 2019 by měly v Česku skončit kožešinové farmy, ke kterým patří i největší chov norků v republice, který se nachází ve Velkém Ratmírově na Jindřichohradecku.

Kožešinová farma ve Velkém Ratmírově. Majitel David Vojtíšek. Foto: Deník/Lenka Novotná

V úterý totiž sněmovna schválila zákaz kožešinových farem. Majitel ratmírovské farmy David Vojtíšek si již nedělá velké iluze, že by soumrak chovu kožešinových zvířat v Čechách zvrátil ještě senát. "Pozměňovací návrh v zemědělském výboru byl na pět let plus odpovídající kompenzace. Nyní je vše jinak, prošlo dvouleté období a kompenzace ve výši jednonásobku průměrného ročního zisku, případně nesplacených úvěrů. To je prostě výsměch, za to nepokryji ani náklady na likvidaci farmy a kde je hodnota genetického materiálu a samotné firmy, kterou jsme mnoho let budovali," reaguje David Vojtíšek.

Hodlá bojovat dál, i když je mu jasné, že asi zákaz kožešinových farem asi neodvrátí, ale nyní jde dle jeho slov o výši kompenzace. "Stát musí mít nějakou zodpovědnost. V roce 2014 ti samí poslanci, kteří dnes hlasovali, nám nařídili změny klecí. Znamenalo to více než třicetimilionovou investici do nové technologie a za dva roky odhlasují zákaz? To nemá v demokratické společnosti obdobu. Měli jsme slíbenou podporu, ale je před volbami a tak všichni obrátili, aby jim to neuškodilo," míní chovatel s tím, že by se asi Andrej Babiš na to díval jinak, kdyby mu zavřeli jeho klecové chovy drůbeže a bez odpovídající kompenzace.