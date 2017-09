Klouby bez bolesti i po padesátce? Udržujte si váhu a sportujte

Písek - Ortopedii určitě během svého života navštívil každý z nás.

Renata Doležalová, lékařka z Ortopedicko – traumatologického oddělení Nemocnice Písek, odpovídala on-line na dotazy čtenářů.Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Nejde jen o léčbu úrazů a zlomenin, ale mnoha dalších potíží, které u dětí i dospělých řeší třináct lékařů z Ortopedicko – traumatologického oddělení Nemocnice Písek. Jednou z nich je Renata Doležalová, která zde pracuje od roku 1995. V pondělí 25. září odpovídala na vaše dotazy z tohoto oboru.



Hanka: Paní doktorko, mám před operací kolene a mám se rozhodnout, zda si nechám celkovou anestezii či částečnou. Která je podle vás lepší? Nemám zkušenost ani s jednou. Díky za odpověď.

Dobrý den, pokud bych vám mohla radit, doporučila bych anestezii částečnou, jak vy říkáte. Tím je u operace kolene myšlena anestezie spinální nebo epidurální. Je to anestezie mnohem šetrnější, bezpečná a efekt znecitlivění přetrvává i několik hodin po operaci, což jistě oceníte. Pokud se bojíte nepříjemných prožitků během operačního výkonu, stačí požádat anesteziologa a celou operaci prospíte.



Hana: Dobrý den, jsou opravdu tak léčivé na klouby ty drahé léky, prostředky jako Proenzi nebo ALAVIS? A vy sama je doporučujete? A jak si udržet klouby bez bolesti i po padesátce?

Dobrý den, to je moc dobrá otázka. Léků na podporu chrupavky je na trhu opravdu spousta a je těžké se zorientovat. Sázkou na jistotu je nechat si lék předepsat nebo doporučit lékařem. Ten totiž ví, které z těchto preparátů prošly testováním u Státního úřadu pro kontrolu léčiv, a tím pádem zná obsah účinných látek v léku. Ostatní preparáty jsou vlastně jen potravinové doplňky, za jejich složení lékař nemůže ručit. Ale to neznamená, že vám nepřinesou úlevu od bolesti.

A jak si udržet klouby bez bolesti i po padesátce? Na to je jednoduchý recept – udržet si váhu a nepřestat sportovat. Jakmile se totiž nadváha vymkne kontrole, dojde k přetížení kloubu a žádný lék není tak zázračný, aby poškozenou chrupavku plně obnovil.



Pája: Dobrý den, paní doktorko, proč jste si vybrala ortopedii, která je zatím stále ještě málo feminizovaný obor? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, ortopedie je obor, který za poslední léta prošel obrovským vývojem. Úrazy i nemoci, které byly dříve odsouzeny ke dlouhé konzervativní léčbě, se nyní dají řešit operačně a rekonvalescence je tím pádem mnohem rychlejší. Je radost vidět staré babičky, které už třetí den po zlomenině krčku chodí o berlích, to by dříve nebylo možné. Zrovna tak sportovní úrazy mají dnes svá dobrá řešení, která dovolují po doléčení pokračovat ve sportu na stejné úrovni jako před úrazem. To mě těší.



Martin Novotný: Dobrý den, rád bych se vás zeptal na možnosti prevence u sportujících dětí, tedy jak předcházet potíži s klouby (především koleny) u dětí provozující závodní sport? Popřípadě jak řešit to, když nějaké problémy – například vlivem rychlého růstu, velké zátěže atp. – nastanou?

Každý sport, zvlášť je-li provozován závodně, přináší větší zátěž jen pro určité svalové skupiny. Trendem dnešní doby je vyžadovat výsledky i u malých dětí. V době růstového spurtu u dětí je to zvlášť nebezpečné. Je úlohou rodičů a trenérů, aby dětem doplnili vhodné kompenzační cvičení, případně při větších a déletrvajících potížích vyhledali lékaře a poradili se, co dál.



Alena Novotná: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Mám už delší dobu problém s pravým loktem. Při spánku s rukou napnutou po probuzení mám nemožnost ruku ohnout pro úpornou bolest lokte k rameni. Nemohu s rukou vůbec hýbat, trvá to tak asi 5 minut a pak dobré. Během dne se mi to stane několikrát, většinou při úchopu nataženou rukou. Jsem invalidní na elektrickém vozíku a moje pravá ruka má stále jeden ten samý pohyb. Děkuji Vám za odpověď.

Dobrý den, paní Novotná. Myslím, že jste si na otázku vlastně odpověděla sama. Váš pravý loket je asi opravdu jednostranně přetížený a začaly protestovat úpony svalů. Podobné potíže mívají sportovci, jistě jste slyšela o " tenisovém lokti ". Ale i tyto potíže mají řešení. Bohužel, budete muset navštívit nějakou ortopedickou ambulanci.



Jana: Vážená paní doktorko, již druhým rokem mne (40 let) trápí noční bolest zad a dosud mi nebyla nalezena příčina. Prošla jsem různá oddělení a vyšetření, rehabilitaci a vše bez efektu. I na MR jsem byla před rokem zda nemám zánět a nic se neukázalo. Na ortopedickém odd. jsem již byla, myslíte, že bych ho měla znova vyhledat? Bolest je křížová s vystřelováním do břicha. Přichází mezi 3. a 4. hodinou ranní (fakt nedá spát) a trvá než vstanu. Přes den jsem bez bolesti. Léky nezabírají. Testy na bechtěreva také negativní. Děkuji za Váš názor.

Dobrý den, paní Jano. Je mi líto, že Vás bolesti zad trápí již tak dlouho. Je těžké stanovit diagnozu bez řádného vyšetření. Ale z Vašeho popisu potíží bych předpokládala, že se bude jednat o postižení jednoho z nervových kořenů vystupujících z bederní páteře. Určitě by to stálo za kontrolní vyšetření.



Jarka Holá: Dobrý den, paní doktorko, co si myslíte o thajských masážích, nebo o masážích obecně? Je pravda, že to pokud se neprovádí správně, může to člověku spíš ublížit? A jak poznám, že to masér dělá správně?

Dobrý den, paní Holá. Myslím, že Vaše otázka je spíš pro rehabilitačního lékaře. Masáže jsou určitě dobrým doplňkem léčby, ale je třeba vždy zvolit správný čas a správný typ masáže. Pokud právě trpíte akutní bolestí zad, je podle mě lépe s masáží počkat a začít léčbu nejprve medikamenty a teplem.



Anežka Janatová: Dobrý den paní doktorko, již zhruba před 17 lety jsem si zlomila zápěstí pravé ruky. Bohužel až se zpožděním téměř jednoho dne jsem navštívila lékaře. Měla jsem tři týdny sádru, následovala poměrně dlouhá rehabilitace. Zápěstí mám funkční, ale prakticky neustále oteklé. Mohla to zavinit skutečnost, že jsem šla pozdě k lékaři? Dá se s tím ještě něco dělat?

Dobrý den, paní Janatová. Vaše léčba, tak jak ji popisujete, byla standartní. A není třeba se vyčítat, že jste přišla až druhý den. Na výsledku léčby by to pravděpodobně nic nezměnilo. Zlomeniny v oblasti zápěstí jsou většinou tříštivé a jednou pro vždy poruší hladkou kloubní plochu, můžou měnit i její sklon. Z toho vyplývají následně otoky a omezení hybnosti. Obávám se, že po sedmnácti letech se již zápěstí příliš nevylepší.