Kapličku a její okolí čekají úpravy

Dmýštice – Místní by se měli dočkat vytoužených úprav na návsi.

BUDOVA městského úřadu (vlevo) přiléhá k radnici, která je kulturní památkou. Foto: Archiv

Radní města Milevska, pod které Dmýštice spadají, schválili podání dvou žádostí o dotace na Ministerstvo zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. První žádost je podle místostarosty Martina Třeštíka na udržovací práce na kapličce, které se týkají interiéru.

Celkové náklady tu předpokládají 400 tisíc korun bez DPH, z toho by podíl města měl činit 120 tisíc korun. Druhá žádost se týká úpravy veřejného prostranství kolem kapličky. To by mělo stát celkem 320 tisíc korun bez DPH a podíl města by činil 96 tisíc korun.