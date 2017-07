Kaplici hrozí bujení nelegálních ubytoven

Kaplice - Město u hranic má velký problém, firmy se zdatně rozvíjejí, ale mnohdy jim v tom brání nedostatek pracovních sil.

O město u česko-rakouské hranice a blízkého hraničního přechodu je ze strany podnikatelů veliký zájem. Existuje tu řada podniků, které dobře prosperují, rozvíjejí se, ale v tom je často brzdí velký problém: kde vzít kvalifikované pracovníky. A to přináší některé negativní důsledky i pro život ve městě.

„Mám velkou obavu z bujení ubytoven,“ říká starosta Kaplice Pavel Talíř. „Je tu velká poptávka po pracovních silách, které tu již není kde brát. Proto v Kaplici přibývají pracovníci sehnaní agenturami práce a město nad tím nemá žádnou kontrolu.“ Tito lidé bydlí v ubytovnách, kdy se vedle ubytoven oficiálních množí ubytovny „na černo“.

Nedostatek potřebných lidí pro místní podniky zaměřené z velké části na kovovýrobu způsobuje, že si pracovníky defacto přetahují mezi sebou a má to i jiné nepříjemné důsledky. Jako například, když prezident republiky při své nedávné návštěvě Kaplice vypustil do světa informaci, že jedna z místních firem skončí. Nad situací se zamýšlí starosta Kaplice Pavel Talíř.



Prezident v Kaplici pronesl, že firma GMA Stanztechnik má potíže. To lidi v Kaplici vylekalo…

Prezident to pronesl v souvislosti s vyjádřením, že tu bude docházet k tzv. kanibalismu, kdy některé podniky skončí, propuštěné zaměstnance převezmou fungující firmy a lidi zase budou moci okamžitě nastoupit do práce. Jenomže když se vypustí o nějakém podniku informace, že skončí, lidi okamžitě začnou panikařit. Nevědí, co je pravda, a pro jistotu se začnou poohlížet po jiném zaměstnavateli. A to je velký problém, protože tím svou firmu pak skutečně do vážných potíží mohou dostat. Do problémů, kde by ta firma vůbec nemusela být.



Hovořil jste o tom s představiteli společnosti GMA Stanztechnik?

Mě samotného prezidentův výrok překvapil, protože jsem o ničem takovém nevěděl. Proto jsem si smluvil schůzku v GMA Stanztechnik, kde mě celým provozem provedli. Firma vyrábí, jede na plné pecky. Navíc vedení firmy má před sebou jasné cíle a vize dalšího rozvoje a vylepšení. V tom duchu také firma svůj areál předělává. Lidé ve vedení hovoří o navezení nových strojů, technologií, ta firma není v žádné kritické situaci. Nemůžu však říci, jak si stojí jejich mateřská firma. Ale česká firma jede na plné obrátky a vyrábí. A to je důležité.



Stalo se v posledních letech, že by v Kaplici nějaký podnik skončil?

Nevím o tom, že by vyloženě skončil. Naopak některé firmy masivně investují, jako třeba společnosti Engel, Hauser, investovala i GMA Stanztechnik do nákupu bývalé haly Engel. A jsou tu další, které investují a rozvíjejí se.

A objevují se další firmy, které by v území rády investovaly a stavěly. Problém je ale pracovní síla. Tady už není, kde vzít nové pracovníky. Tím se tu roztáčí přetahování zaměstnanců a jejich přeplácení. Pro zaměstnance je to dobré, protože si lidi vydělají víc peněz, ale na druhou stranu to může některé firmy zlikvidovat.

Nejenom vy, ale podle toho, jaké fámy někdy vznikají, očividně i obyvatelé Kaplice mají obavy, že se ve městě rozmnoží ubytovny.

Ano, mám obavu z bujení ubytoven, protože poptávka po pracovní síle je tady velká. To je náš velký problém, protože my, jako město, nad tím nemáme žádnou kontrolu. Lidi, kteří vlastní byty, je pronajímají a vznikají z nich tzv. ubytovny, kdy v jednom bytě bydlí třeba deset lidí. Tito lidé sem přicházejí ze zahraničí nebo různých koutů republiky, mají snahu si tu vydělat peníze, ale žijí tzv. trojsměnným provozem: práce, odpočinek a po výplatě zábava. To znamená alkohol a spolu s tím se nese i vandalismus. Mám strach, aby nám toto nepřerostlo přes hlavu. Jako město proti tomu totiž nemáme žádnou páku, jelikož vznikají ubytovny načerno, nejsou registrované a schválené, aby v nich byly splněny všechny stanovené podmínky hygienické, živnostenské a podobně. A úřady na ně nemohou, protože jsou vedené jako soukromé byty nebo bydlení. To je malér naší legislativy.



Debatujete s podnikateli o této problematice?

Každému podnikateli, se kterým jednáme, zdůrazňujeme, že pokud tady chtějí rozvíjet své podnikání, musí mít perspektivu na dostatek zaměstnanců, a ta tady není. Všem připomínáme, že v první řadě si musí zajistit zaměstnance, byty pro ně a další sociální hlediska. Dřív firmy, ať už byl jakýkoliv režim, jako první vybudovaly byty, k tomu pak školky a školy. A na to byly vytvořeny počty pracovních míst ve fabrice. Bohužel dnes jsou sociální hlediska trochu stranou. O školky, školy, dopravu a odpady se postará město, i když se zajišťují dost těžko, když ve městě v krátké době narostou podniky o několik set pracovních míst. Ale zajistit byty pro zaměstnance, leží na podnicích.