Kam dnes a zítra za kulturou?

Písecko - Kulturní program.

Kapela Traband. Ilustrační foto.Foto: Archiv

DNES

PÍSEK

Divadlo Pod čarou:

18.00 PJÉR LA ŠÉ´Z

Archetypy české kotliny

- přednáška.

KK Vykulená Sova:

19.00 O JIHOČESKÝCH

ZLOČINECH

Beseda s Vl. Šindelářem.

Seniorský dům:

9.30 100+1 PROFESE

Beseda s Michalem Chmelou.

Sladovna:

14.00 VÝTVARNÉ DÍLNY

Kino Portyč:

17.30 PROČ PRÁVĚ ON?

20.00 ODYSEA

MILEVSKO

Dům kultury:

18.00 TOULKY ZA POZNÁNÍM

Přednáší Aleš Zeman.

ZÍTRA

PÍSEK

Prácheňské muzeum:

16.00 SVĚT KORÁLOVÝCH ÚTESŮ

Přednáška Josefa Šindeláře.

Kino Portyč:

17.30 ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ

20.00 ZNIČEN LÁSKOU

Městská knihovna:

10.00 DOBRÁ POMOC

Setkání dobrovolníků.

16.00 MLUV ČESKY

Nízkoprahový kurz češtiny.

16.00 KARIÉRNÍ PORADNA

Workshop.

MILEVSKO

Milevské kino:

15.00 UČITELKA

České drama.

20.00 XXX: NÁVRAT

XANDERA CAGE

Toulky a muzika

Milevsko – Toulky za poznáním na téma Kyrgyzstán – Ťan Šan aneb Mezi nebem a zemí začínají v loutkovém sále kulturního domu dnes v 18 hodin. Přednášet budou Aleš Zeman a Jakub Krejčí.

V pátek rozezní v 19.30 hodin Galerii M pořad Hudební sklepy. Tentokrát tu vystoupí Jarda Trabandita Svoboda. Multiinstrumentalista a frontman kapely Traband tu představí nové autorské CD.

V muzeu o korálových útesech a Boženě Němcové

Písek – Expozice i výstavní prostory Prácheňského muzea jsou sice až do 1. března uzavřené, ale pokračují přednášky a další programy. Zítra od 16 hodin do přednáškového sálu muzea zavítá potápěč, přírodovědec a publicista Josef Šindelář, který posluchače pozve do světa korálových útesů. Konkrétně půjde o výpravu do Rudého moře a na ostrovy jižního Thajska, do světa pestrých ryb a dalších zajímavých živočichů. Na programu bude rovněž promítání autorových podmořských filmů.

Další pozvání platí na neděli 22. ledna do Památníku Adolfa Heyduka v Tyršově ulici. Na literární odpoledne u Heyduků připravilo muzeum triptych o ženách, které v 19. století ovlivnily českou literaturu – Boženě Němcové, Karolině Světlé a Elišce Krásnohorské. Pořad o Karolině Světlé se již uskutečnil a o Elišce Krásnohorské je připravován na letošní listopad. „Boženu Němcovou připomeneme v neděli od 16 hodin v Památníku Adolfa Heyduka. Bude to právě 155 roků a jeden den od jejího úmrtí," uvedl ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek. Pořad pod názvem Božena Němcová bojující a milující nastudovala Stanislava Hošková.