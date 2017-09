Kabelkový veletrh Deníku vrcholí. Prodávat se bude ve středu

Písek - Úžasné množství kabelek, bižuterie a dětských knih pro kabelkový veletrh Deníku se včera nahromadilo v písecké redakci také ze sběrných míst v Milevsku, Mirovicích, Miroticích, Klukách a Vlastci. Všem dárcům děkujeme!

V Miroticích se do kabelkového veletrhu zapojili podruhé. V městské knihovně se nashromáždilo celkem 78 kabelek, sedm knih a bižuterie. Sbírku Píseckému deníku předaly starostka Martina Mikšíčková a knihovnice Monika Chylíková.

Poprvé se do sbírky zapojila také městská knihovna v Mirovicích. Knihovnice Lenka Vlková vybrala z archivu 129 z evidence vyřazených dětských knih. Nashromáždily se tu dvě krabice kabelek a spousta bižuterie. Třicet originálních náramků značky Cableart tady věnovala do sbírky jejich autorka výtvarnice Helena Loudová.

Poprvé se do sbírky zapojil také milevský dům kultury a městská knihovna. Výsledkem je 46 kabelek, které deníku předala Martina Kortanová, a 53 dětských knih, které vybrala pracovnice oddělení pro děti Zdeňka Krpálková.

Do redakce Píseckého deníku přivezla ze sběrného místa krabici kabelek, bižuterie a knih Jana Pišingerová, starostka Vlastce , který se také zapojil poprvé.

Na obecním úřadě v Klukách se do veletrhu zapojili podruhé. Ve zdejším sběrném místě se kabelkami, bižuterií, dětskými knihami, ale i šátky, šály a pásky zaplnily tři krabice. Lidé sem nosili věci i přes ztížený přístup do obecního úřadu, kde začala rekonstrukce uvolněných prostor po bývalé poště. Sbírku předala starostka Jana Hrdinová.



Letošní 4. ročník je určený talentovaným dětem.Ve středu 6. září od 10 hodin všechno prodáme v IGY Centru České Budějovice a výtěžek pak rozdělíme prostřednictvím Městské charity České Budějovice.