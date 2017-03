Jihočeští řezníci se EET nezalekli

Jižní Čechy – Naprostá většina řezníků vám tak od středy při nákupu masa a uzenin vydá účtenku. Některých se ale týká až třetí vlna EET v březnu příštího roku.

Do této skupiny patří ti, kteří prodávají maso a výrobky z vlastní produkce nebo z nakoupeného masa vyrábějí uzeniny. Mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jana Králová vysvětluje: „Pokud výrobce prodává pouze své vlastní výrobky, pak zemědělec a potravinář začne tržby evidovat od 1. března 2018." Dodává, že když výrobce k této své činnosti dosahuje menší část tržeb i z nákupu a prodeje, a tržby za tuto činnost přijaté v jedné provozovně nepřesáhnou 49 % jejích celkových tržeb a zároveň nepřevýší částku 175 000 Kč, pak tržby za tuto obchodní činnost začne evidovat spolu s činností hlavní, tedy od roku 2018.

TÝDEN NA ROZJEZD

Výrobna masných produktů ZEFA měla kvůli zavádění elektronických pokladen celý týden zavřenou pojízdnou prodejnu i firemní prodejnu ve Volarech. Původně firma počítala s tím, že na zavedení EET má ještě rok čas. Na konci února jí ale úředníci potvrdili, že musí EET zavést. „Během týdne jsme pokladny nakoupili jak do kamenné, tak do pojízdné prodejny a během pátku jsme je do systému připojili," uvedl včera Zdeněk Kuneš z firmy ZEFA. Ta se sice zabývá jen zpracováním a výrobou, ale maso z vlastního chovu má pouze v případě hovězího. Vepřové nakupuje od jednoho stálého dodavatele. „Od pondělí 6. března bude snad všechno funkční a prodej výrobků v našich prodejnách se zase rozběhne," věří Zdeněk Kuneš.

Majitel píseckého řeznictví Jiří Jirotka s EET zatím nemá velké problémy. „Párkrát to vypadlo, ale čekal jsem to horší," říká. Velkoobchodu, který rovněž provozuje, se zatím evidence netýká, jelikož prodává výlučně vlastní výrobky.

Řeznictví U Peclů v Písku zavedlo elektronické pokladny už před týdnem. „My si sice sami maso bouráme, ale ne v takovém množství, abychom spadali až do třetí vlny. V tomto ohledu jsme maloobchod, který podle výkladu zákona pouze přeprodává," uvedl jednatel společnosti M-LOBYS Jaromír Pecl.

V chýnovském Rabbitu EET zkušebně provozovali už měsíc před ostrým spuštěním. Maso dovážejí z jatek, dále prodávají zanedbatelné množství pečiva.

V táborském Řeznictví Pavel Caizl, které se zaměřuje na prodej chlazené drůbeže, EET funguje bez potíží. „Ale poněkud nás zdržuje," posteskla si Soňa Hofferová.

NĚKTEŘÍ EET FANDÍ

Nemalé výdaje představuje EET pro velešínské řeznictví a uzenářství Josefa Foitla. Nicméně Josef Foitl patří k těm, kdo evidenci tržeb fandí. „Kdo se chová na trhu poctivě, toho nemůže EET negativně zasáhnout," míní. „Museli jsme pořídit pokladny do prodejny, bufetu, ale vybavit se také do auta, které naše produkty rozváží. Přišlo nás to tak na padesát tisíc korun," vypočítává. Velešínské řeznictví je v hovězím mase soběstačné, vepřové však kvůli jeho nedostatku a zlikvidovaným chovům v Jihočeském kraji dokupuje. Josef Foitl doufá, že EET dopadne na ty, kdo šidí zákazníky a stát.

Provozovatel jindřichohradecké prodejny Maso – uzeniny Josef Štěrba uvedl, že se s EET museli chtě nechtě sžít. „Jiné výrobky, jako třeba rohlíky, ovšem nemám, prodávám jen maso a uzeniny," podotkl.

Bezproblémové bylo zavedení evidence tržeb ve strakonických prodejnách na Velkém náměstí (Jatky Hradský) a na Palackého náměstí (Miroslav Brož). „Zavedení EET má sloužit k narovnání podnikatelského prostředí, ale myslím, že velký ekonomický přínos mít nebude. Vnímám to jako zvýšení administrativy a práci pro zaměstnance navíc," poznamenal jednatel Petr Hradský. „S využíváním EET jsme začali při druhé vlně, i když jsme asi nemuseli. Máme z 90 procent výrobky z naší produkce, zbytek je doplňkový prodej nápojů nebo pochutin," řekl Miroslav Brož. (zprav)