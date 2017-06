Jihočeskému holdingu nemocnic utekla štika

Český Krumlov - Dosavadní šéf českokrumlovské nemocnice Jaroslav Šíma skončil ve své funkci. O jeho nástupci rozhodne 22. června krajský úřad.

JAROSLAV ŠÍMA. Dosavadní ředitel českokrumlovské nemocnice odchází do plzeňského holdingu, kde bude ve vedení sedmi nemocnic. Foto: Jan HouskaFoto: Deník/Jan Houska

Důvod změn ve vedení objasnil dosavadní zástupce ředitele a primář interny Jindřich Florián, který je prozatím pověřen vedením nemocnice.

„Pana Šímu si vybral holding Plzeňského kraje, aby jako jeden z šéfů holdingu spravoval sedm plzeňských nemocnic. Je vidět, že se o něm jako o dobrém řediteli mluví po celé republice, a dle mého je škoda, že po něm nevztáhl ruce také holding jihočeských nemocnic a že nemohl zůstat,“ uvedl Jindřich Florián s tím, že po Jindřichu Šímovi zůstává v Českém Krumlově obrovský kus práce.

O změnách v krumlovské nemocnici jsme si povídali s Jindřichem Floriánem podrobněji.

Jaká je tedy současná situace v nemocnici?

Situace je neveselá, truchlivá. To nepřeháním. Magistr Šíma tu nemocnici postavil na nohy , a nyní jsme takoví bezprizorní. Já jsem pověřen vedením do 22. června, kdy rada kraje rozhodne o novém vedení.

Jste v nominaci na ředitele?

Mám pocit, že ano.

Vzal byste to?

Ano.

Chtěl byste si v takovém případě zachovat svůj primariát? Jde to vůbec skloubit dohromady?

To nikdo neví, nikdo to ještě nezkusil – já bych to chtěl zkusit.

Zhodnotili jste nějak s bývalým ředitelem uplynulé období? Povídali jste si o tom?

O tom si povídá celá nemocnice. Když sem pan Šíma přišel, tak tady všechno fungovalo tak na padesát procent. On tomu dal vizi, dokázal totálně změnit chování řady pracovníků. řadu z nich – především ve vedoucích funkcích vyměnil. mnoho z nich přišlo přímo za nim. výrazně se tedy zkvalitnilo personální obsazení všech oddělení včetně úřadu. Konečně vím, kam se má naše nemocnice ubírat. Jistě jste si všimli, že stavíme nové dva pavilony. Jeden ambulantní, jeden jako porodnici a dětské oddělení. Na příští rok již máme plány na stavbu školky a následovat budou rekonstrukce léčebny dlouhodobě nemocných a pak i interny a chirurgie. Konečně tedy vím, kam se máme ubírat a co bychom chtěli a mohli dokázat.