Jihočeská autorka představí svou pátou knihu v Písku

Písek – Autorka Jitka Ludvíková, která pochází z Jindřichova Hradce, představí v Písku svou pátou knihu Devět let natvrdo.

Jitka Ludvíková.Foto: Archiv J. Ludvíkové

Jedná se o humoristickou a zároveň autobiografickou knihu, ve které se střetává ženský, mužský a dětský pohled na svět. „Je to jedna z těch knih, u kterých si budete říkat: Jo, to sedí, všude je to stejný, ten chlap v knize je jako ten můj, a při tom se budete strašně smát, to slibuji," láká autorka, která začala knihu psát jako jakýsi deníček matky prvňáka.

Autorské čtení s besedou se uskuteční v úterý 24. ledna od 17 hodin v písecké knihovně.