Jednatele společnosti SPOS radní odvolali

Milevsko - Městskou firmu, která spravuje sportoviště ve městě, bude do konce roku řídit starosta Ivan Radosta.

Zastupitelé města Milevsko. Ilustrační fotoFoto: Deník / Stanislava Koblihová

Dlouhodobá nepřítomnost jednatele milevské městské společnosti SPOS Petra Zelenky na pracovišti je důvodem, proč jej rada města minulý týden odvolala z funkce.

Společnost SPOS zahrnuje všechna sportoviště ve městě včetně zimního a letního stadionu, sportovní haly, koupaliště, ale i Sporthotel, hotel Stadion a restauraci. „Ve společnosti SPOS to nefunguje tak, jak by mělo. Je tam hodně zaměstnanců, které je třeba řídit. Navíc chyběla komunikace jednateles městem,“ konstatoval Ivan Radosta, který se do konce roku ujme vedení společnosti.

Až se vyhodnotí letošní rok, měl by nastoupit nový jednatel, na kterého bude vypsané výběrové řízení. Petr Zelenka se ke svému odvolání nechtěl vyjadřovat.