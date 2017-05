Je třeba si uvědomit, že ani na hladině Orlíku nejste sami

Písecko - Už sedmou sezonu budou hladinu i břehy Orlíku střežit zdravotničtí záchranáři. Letos začnou dokonce o měsíc dřív, než v předchozích letech, a sice 1. června.

Záchranář Tomáš Moucha.Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Na otázky odpovídal Tomáš Moucha, provozní ředitel Záchranné služby Asociace samaritánů České republiky, která bude až do konce srpna na Orlíku působit.



Kde bude vaše kotviště a jaký úsek pokryjete? Budou letos nějaké změny ve vaší službě?

Stanoviště je na Loužku ve středočeské části Orlické přehrady, akční rádius je od přehrady až po Žďákovský most, popřípadě až ke Zvíkovu. Zasahuje tudíž do dvou krajů. Vše tedy zůstává při starém, posádku tvoří dva profesionální zdravotničtí záchranáři, kteří v případě potřeby spolupracují jak se ZZS Středočeského kraje, tak se ZZS Jihočeského kraje. Mají možnost si přivolat leteckou záchranou službu. Úzce spolupracují s hasiči, Policií ČR, Státní plavební správou a s Povodím Vltavy.



Jaká byla loňská sezona? K čemu jste nejčastěji vyjížděli?

V loňském roce jsme ošetřili celkem 150 pacientů. Převládaly alergické reakce. Kromě toho bývají každý rok jeden až dva závažnější zásahy.

Loni se na Orlíku stala tragická nehoda, kdy vodní skútr narazil do lodi, na které zemřela mladá dívka. Vyvolalo to debaty o tom, zda by se měly na Orlíku a jakým způsobem pohybovat skútry. Jak vidíte chování uživatelů těchto vozidel? Myslíte, že by měli mít vyčleněný prostor, nebo byste navrhl jiná omezení?

Samozřejmě po této tragické nehodě se zvedla vlna nevole vůči provozovatelům vodních skútrů. Na základě toho se dokonce vymezila místa, kde mohou bez okolků využít sílu svých strojů. Zpřísnila se kontrola. Úplně zakázat jízdu na přehradě a vrátit se tak do předešlého stavu nepovažuji za nutné. Nevidím důvod omezovat právě tuto skupinu. Jen apeluji na čistě lidskou slušnost a ohleduplnost.

Všichni vůdci plavidel jsou za své lodě a sami za sebe odpovědní a musí si uvědomit, že na přehradě nejsou sami. Že jsou tu i plavci, rybáři na loďkách s vesly, kanoisté, kajakáři a další, jejichž schopnost manévrovat, když projíždí rychlá motorová loď, je silně omezená.

Jedním dechem ovšem dodávám, že i oni musí dodržovat určitá pravidla, respektive plavební řád. Nemluvě o tom, že následky a důsledky svého chování si právě ti nezodpovědní ponesou celý život, jako tomu je i u účastníků loňské tragické události u zámku Orlík.



Letos máte před sebou už sedmou sezonu. Dá se říct, že už vás provozovatelé kempu a rekreanti berou jako standard a vědí o vás, nebo se stále ještě setkáváte s tím, že musíte lidem vysvětlovat, kdo jste a co děláte?

Musím konstatovat, že všichni starousedlíci a provozovatelé kempů, penzionů a podobně o nás vědí a využívají nás. Máme s nimi dohodnutá místa na kotvení nebo místa, která jsou vymezena přímo pro naši loď. V tomto ohledu jsou naprosto bezkonkurenční provozovatelé rekreačního zařízení a restaurace Radava, rovněž musím poděkovat provozovatelům rekreačních zařízení na Loužku, Boru, Podskalí, dále ze středisek Lavičky, Spálenka, Velký Vír, přístaviště Orlík, Marina Orlík, Vystrkov, Pukňov a Šturmovky. Všichni vědí, že tu jsme a v případě potřeby se na nás obrací, když to jejich hosté potřebují.

Výhodou je, že když rekreanti zavolají na číslo 155, ve většině případů posílají operační střediska Kladno a České Budějovice na místo právě naši posádku. Všude visí informační letáky a plakáty, kam je možno se v případě potřeby obrátit, aby přijela adekvátní profesionální zdravotnická pomoc. Zkrátka jsme se stali neodmyslitelnou součástí rekreační sezony na přehradě.



S financováním vašich služeb každoročně pomáhají kraje i jednotlivé dotčené obce. Jak spolupráce pokračuje a kdo vás letos podpoří?

Letos nás opět podpořil Jihočeský kraj a dále obce Kovářov, Orlík nad Vltavou, Klučenice, Milešov a Bohostice. Všem bych rád touto cestou poděkoval za dlouholetou spolupráci a významnou podporu.