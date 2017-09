Je mladá generace kompletně na odpis?

Písek - Pokud jste, vážení čtenáři, už překročili věk teenagerů, jistě mi dáte za pravdu, že jste současné mladé generaci alespoň jednou ve svém životě v duchu spílali a přistihli se říkat: „jo, to za našich mladých let…“

Je pravdou, že denně nás média zahlcují zprávami o výtržnostech mladistvých, jejich opileckých sklonech, užívání drog, násilnostech, a tak v nás pěstují pocit, že svět je absolutně zkažený, řítí se do záhuby a všichni mladí jsou “na odpis.”

Já se chci s vámi podělit o úplně jinou zkušenost. Jako středoškolský učitel se mezi mladými lidmi pohybuji celý svůj profesní život, hodně přes třicet let. A to je už pořádné množství studentů, které jsem za tu dobu učil. Nejen učil - jelikož mám na starosti i zájmovou činnost a náplň volného času ubytovaných žáků, tak jsem jich většinu poznal i z jiné stránky, mimo školní lavice. Jak se doba měnila a svobod přibývalo, měnili se pochopitelně i mí studenti. Ne vždy k lepšímu.

Přesto mám velké štěstí, protože jsem poznal mladou generaci z té její lepší stránky. Učím totiž na Lesnických školách v Písku, kde mladí lidé stále ještě ctí tradice a ví, co je to stavovská čest. Chrání přírodu a její tvory, jak se praví v “lesnickém desateru,” i když jako myslivci stavy zvěře samozřejmě regulují. Tihle mladí toho často moc nenamluví - vždyť v lese je nejlepší mlčet - ale o to víc umí vzít za práci a je na ně vždycky spolehnutí.

A tak, když se na mne, jako dlouholetého vedoucího Středoškolského klubu, který při lesnických školách funguje, obrátil pan Růžička z Židovské obce s prosbou o pomoc, mohl jsem mu bez předchozí konzultace s klubovou radou slíbit, že pomůžeme.

Šlo o to, že se po letech konečně daly do pohybu věci kolem zanedbané židovské synagogy v Soukenické ulici v Písku. Přestože kousek od centra, nepřístupná a zrakům veřejnosti ukrytá židovská modlitebna chátrala a zarůstala křovím, jak to známe z pohádky o Šípkové Růžence. Kdo jiný tedy, než lesáci, by měl spící krásku vysvobodit ze zeleného sevření? A protože na naší škole není od slov nikdy daleko k činům, již druhý týden v měsíci září nastoupila ve středu odpoledne desetičlenná parta prváků včetně dvou dívek se svými “patrony” z třetího ročníku do areálu synagogy porvat se s tou zelenou džunglí a přemístit ji do přistaveného kontejneru. Pod heslem “V židovského boha nevěříme, ale synagogu a její okolí vyklidíme” se skupinka pustila do práce. Odhadoval jsem ten nerovný boj s přírodou na celé odpoledne, ale mí svěřenci mi udělali obrovskou radost. Nejen, že je nebylo třeba nutit do práce – oni předem věděli, do čeho jdou a na vyklízení areálu se mi přihlásili dobrovolně. Spíše jsem je ještě musel brzdit v tempu a pracovním nasazení. Na konci naší “směny” – ještě za světla - by to místo asi nikdo nepoznal; větve a největší nepořádek zmizely v kontejneru a my si tak připravili plochu pro následné úpravy terénu, až přijdeme zase příště s další dvacetičlennou partou, kterou už mám připravenou v záloze.

Než jsme se rozloučili, pan Růžička nás ještě vzal do horního patra synagogy a my jsme tak měli vzácnou příležitost jako jedni z mála vidět, jak pokračují restaurátorské práce na obnově interiéru. Domluvili jsme se také na sérii besed, která našim studentům přiblíží judaismus, dějiny Židů na našem území i konkrétně na Písecku a blíže je seznámíme s utrpením Židů za druhé světové války, protože při výuce na to moc času nezbývá. A jako každý rok, i letos plánujeme návštěvu Židovského muzea v Praze s místním průvodcem, která zahrnuje prohlídku tří synagog i hřbitova, kde leží rabi Löw, stvořitel Golema. Studenti si tak budou moci udělat lepší představu, jak by po dokončení mohla vypadat i písecká synagoga. Třeťáci v Písku nejspíš už nebudou, za rok se po maturitě rozletí do světa, ale protože se do města na řece Otavě každý student i po letech rád vrací, není vyloučeno, že na nádvoří před synagogou jednou zavzpomínají, jak v září roku 2017 kmitali s větvemi, aby je pracovním nasazením nezahanbili prváci, kteří sem tenkrát s nimi přišli na svou první brigádu.

Každý kantor si někdy při výuce musí sám odpovědět na záludné otázky, které původně položil žákům. I já to někdy dělávám. A tak si odpovídám, že pokud se najdou třeba jen u nás na “lesárně” bez přehánění desítky mladých lidí, kteří dobrovolně a ve svém volnu chtějí něco udělat pro druhé a bez otázky “co za to?,” nastupující mladá generace na odpis opravdu není…

Mgr. Milan Vavřík, lesnická škola v Písku