Jaro je za dveřmi. V Písku už ho vítají rackové

Písek (FOTOGALERIE) - Všechny, kteří už vyhlížejí jaro, jistě potěší, že do Písku o víkendu přilétli rackové.

Oproti minulým rokům jsou tady zhruba o deset dní dřív. "Obvykle přilétají kolem MDŽ, tedy 8. března. Letos si pospíšili," potvrdil zoolog Prácheňského muzea v Písku Jiří Šebestian.

Proč tomu tak je, ale jistě neví. "Jako všichni a všechno se i ptáci přizpůsobují. V poslední době často zimují v Británii nebo v Holandsku, a tak to sem pak mají blíž. Stále častěji tady také někteří ptáci zůstávají, i když letos jich bylo minimum, protože zima byla tuhá," podotkl. I kdyby ještě měly přijít mrazivé dny, rackové by neměli mít problém to zvládnout. "Jsou to všežravci, a tak vydrží," doplnil ornitolog.