Jak prožívali dříve Štědrý den a večer lidé na Písecku

Písecko - Štědrý den začínal kávou. Ne, to není realita dneška, to jen citujeme zápisky etnografů, kteří kolem poloviny 20. století zachytávali vzpomínky nejstarších pamětníků žijících v obcích v okolí Písku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Mazanec

O Štědrém dni se nám tak díky jejich práci dochovala řada informací a s jejich pomocí můžeme alespoň částečně rekonstruovat průběh tohoto mimořádného dne.

Káva a maximálně suchý bílý chléb, tak tedy vzpomínal pamětník František Matura z Šamonic na tehdejší snídani. K obědu rybí polévka z jiker a až večer, tedy po západu Slunce, se mohl člověk v tento přísný postní den najíst trochu více. K večeři se podával kapr s černou omáčkou, zhotovenou ze švestek a rozinek, poté vánočka a punč. Tedy zase žádná opulentní hostina se smaženými rybími řízky a bramborovým salátem. Přeplněné tabule a všeobecný konzum přichází až v závěru padesátých a pak hlavně v šedesátých letech 20. století.

Ale zpátky do Šamonic a za dalšími pamětníky. Někteří z nich na Štědrý den vůbec nesnídali, ostatně správný hospodář měl vždy všechny ráno ke střídmosti nabádat s tím, že jinak nikdo neuvidí zlaté prasátko. K obědu mnozí vzpomínali na vdolky s povidly či na lívance sypané perníkem, v Drhovli se vařívala čočka nebo hrách, to kvůli penězům v příštím roce. Kolik zrníček se snědlo, tolik se v příštím roce mělo vydělat mincí.

K večeři pak téměř ve všech chalupách jedli kapra a také kubu. V Brlohu se kuba dělal z ječné krupice a vařil se se sušenými houbami, pak se mastil máslem a pekl v peci. Pekla se také vánočka a pro chasu „štědrovka", což byla houska na výslužku, cukroví se dělávalo pomálu. A ke všem těmto vánočním pochutinám se popíjel nejčastěji čaj.

V Šamonicích chodíval večer obecní sluha dům od domu vytrubovat. Dostal za to výslužku, která spočívala v kulaté buchtě, vdolcích či lívancích. V Brlohu se nesmělo večeřet dříve než se ozve zvuk trubky obecního pastýře. S ním chodila jako doprovod jeho žena s nůší, která dostávala pečenou housku, koláče a občas i malé peníze.

Před večeří se ještě vystřelilo z pušky, to aby se zahnaly čarodějnice, nezbytná byla i modlitba hospodáře nad společnou mísou, a pak se mohli konečně všichni pustit do jídla. Prolínání křesťanských tradic s pohanskými pověrami pokračovalo i po večeři, kdy se – v té době spíše již pro zábavu, než pro skutečnou snahu dozvědět se budoucnost – věštilo. Pouštěly se skořápky po vodě, lilo se olovo, krájelo se jablko. Vánočka se rozlámala na kousky podle počtu lidí a dala se sežrat psovi. Čí kousek pes sežral nejdřív, ten měl do roka zemřít.

Pod stromečkem, který byl již na začátku 20. století plně rozšířen i na českých vesnicích, se jen málokdy našlo něco víc než jen jablka a ořechy. Ozdoben byl pouze papírovými ozdobami, skleněné foukané koule si cestu na písecký venkov našly až v polovině 20. století. Na špičku se někdy věšel ještě anděl z papíru.

Štědrý den se většina lidí, pokud tedy mohla a nemusela například obstarávat dříví, držela doma, ostatně bývala většinou tak veliká zima, že se nikomu vycházet ven ani moc nechtělo. Sem tam obcí prošli muzikanti toužící si přivydělat nějaký ten peníz či alespoň výslužku.

Na Štědrý den se pochopitelně nezapomínalo ani na dobytek ve stájích a maštalích. Aby se zvýšila plodnost, krávy více dojily a slepice nesly, dávali v Šamonicích všem domácím zvířatům hrách. Žlaby se měly ten den vyčistit, nedojedená večeře a kousky vánočky totiž připadly právě kravám, prasatům, ovcím či kozám. Zatímco se hospodář staral o dobytek, v Paměticích děti vybíhaly na zahradu, třásly stromy a říkaly při tom: „Hruštičky, jablíčka, švestičky, obouvejte se, zítra bude mráz. Nebudete – li se obouvati, posekáme vás, aby bylo tolik ovoce, jak na mej hlavičce vlas." Dívky údajně chodívaly k bezu a říkaly zase: „Třesu, třesu bez, kde můj milý dnes, ozvi se mi pes."

Štědrý večer zakončovala opět trubka obecních pastýřů či sluhů. V Oldřichově ale i na jiných místech v okolí Písku o půlnoci vytrubovala radostnou zprávu o narození syna Božího – Ježíška.

Jan Kouba, etnograf, Prácheňské muzeum Písek