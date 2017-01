Hvížďalku i s okolními pozemky chce koupit obec

Čimelice – Čimeličtí zastupitelé se před Vánoci po mimořádném jednání rozhodli vyhlásit záměr na odkoupení restaurace Na Hvížďalce společně s přilehlými pozemky. Hlavním důvodem je zachování restaurace se sálem pro kulturní dění v obci.

Dramatický kroužek při ZŠ Čimelice vystoupil Na Hvížďalce pro seniory.Foto: Miloslav Pivoňka

„Majitel restaurace Karel Pavelka nám vyšel s cenou vstříc. Pokud bychom ji uhradili jednorázově, činila by 3,5 milionu korun. V případě, že bychom využili splátek, a to maximálně na šest let, byla by cena o padesát tisíc korun vyšší za každý rok splácení," uvedl starosta Vladimír Pánek.

Zastupitelé se rozhodli také pro odkoupení pozemků kolem restaurace, z nichž devadesát procent tvoří části komunikace, a také lesíku pod hospodou, které patří Martině Pavelkové. Za tyto pozemky by zaplatila obec dvě stě tisíc korun. „Jedná se o to, že tři příjezdové cesty k hospodě patří obci, takže bychom tím scelili celý areál. V místech, kde je lesík, bychom mohli vybudovat nové parkoviště," vysvětlil Vladimír Pánek.

Dodal, že se chystají s předsedou stavební komise Janem Klimešem projít celou stavbu, aby měli připravené podklady pro další jednání zastupitelů, které se bude konat 12. ledna.