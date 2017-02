Hity kapely Metallica zazní v Písku. Chcete vstupenky?

Písek – V pondělí 6. února nabídne písecký kulturní dům koncert jedné z nejznámějších světových Metallica tribute kapel, a sice ukrajinských Scream Inc.

Scream Inc.Foto: Archiv kapely

Uslyšíte slavné hity jako Enter Sandman, Master Of Puppets, Nothing Else Matters či Whiskey in the jar naživo. Jako předkapela zahrají Hand Grenade. Koncert začíná v 19 hodin.

Chcete na koncert vstupenky zdarma? Zavolejte dnes (2. února) v době od 13 do 13.10 hodin na telefonní číslo 382 219 085 a odpovězte na otázku, jak se jmenuje předkapela, která vystoupí s revivalovou skupinou Scream Inc. Ze správných odpovědí vylosujeme osm výherců, kteří získají vstupenku zdarma. Kdo vyhrál, se dočtete v pátečním Píseckém deníku.